LKL: „Šiauliai“ – „Juventus“

2026 m. sausio 31 d. 19:00
Lietuvoje krepšinio lygoje Šiaulių „Šiauliai“ (8/7) namuose priima Utenos „Juventus“ (7/8) krepšininkus.
Šiauliečiai iškovoję 8 pergales užima 4-ąją vietą.
Uteniškiai su 7 laimėjimais rikiuojasi 6-oje pozicijoje.
LKL pirmąsias rungtynes „Juventus“ laimėjo 86:73. KMT komandos pasidalino po 1 pergalę.
Utenos JuventusŠiaulių ŠiauliaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)

