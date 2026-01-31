Nesėkmės priežastys akcentavęs S. Francisco: „Negalime taip įsipatoginti“

„Mes pralaimėjome – tik tiek galiu pasakyti. Negalime laimėti rungtynių, ypač išvykoje, kai praleidžiame 100 taškų. Likus 3 minutėms, turėjome persvarą, tačiau ją iššvaistėme. Negalime taip žaisti – atidavėme visas jėgas prieš ASVEL, „EA7 Emporio Armani“, o šios rungtynės turėjo būti užtvirtinta mėnesio pabaiga, tačiau paleidome šį šansą. Ne tik leidome jiems įmesti 100 taškų, bet ir prametėme patys. Prametėme ir iš po krepšio tokiu metu, kai negalime pramesti, nes rungtynių pabaigoje jie metė taikliai“, – nusivylęs kalbėjo prancūzas.
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje žalgiriečiai pralaimėjo 2:18 atkarpą, o S.Francisco išskyrė agresyvumo trūkumą.
„Turime tai išsiaiškinti. Manau, kad kai turėjome pranašumą, pradėjome žaisti su per dideliu pasitikėjimu savimi ir nebandėme būti agresyvūs bei suduoti jiems dar stipresnį smūgį. O tai ir turime daryti, tačiau šiandien to nepadarėme. Visi turime žaisti kartu ir išpildyti savo užduotis, bet to nepadarėme. Trečiajame kėlinyje jie įmetė 29 taškus, taip negali būti. Turėdami penkių taškų persvarą negalime pradėti taip žaisti ir įsipatoginti“, – kalbėjo gynėjas.
Žalgirietis taip pat dar kartą akcentavo gynybos svarbą tokiose rungtynėse varžovų arenoje.
„Manau, kad tokiose rungtynėse visi turime kaip nors prisidėti, ypač ketvirtojo kėlinio pabaigoje – turėjome būti geresni. Aš žinau, kad žaisiu savo žaidimą, bet kiti vyrukai taip pat turi tai daryti ir vykdyti savo užduotis, mes visi turime tai daryti. Ir tai nėra apie puolimą, aš kalbu apie gynybą, nes išvykoje negalime praleisti 100 taškų“, – atsakė S.Francisco.
Kitą antradienį Eurolygos kovos sugrįš į Kauną, kuriame „Žalgirio“ krepšininkai mes iššūkį Monako „AS Monaco“ komandai.
Sylvainas Francisco Kauno Žalgiris Vitorijos Baskonia
