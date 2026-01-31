SportasKrepšinis

Net ir sugrįžus N. Jokičiui, J. Valančiūnas žaidė naudingai.

Į NBA aikštelę sugrįžęs Nikola Jokičius spindėjo, o „Denver Nuggets“ (33/16) su Jonu Valančiūnu namuose 122:109 (35:27, 24:23, 33:30, 30:29) įveikė „Los Angeles Clippers“ (22/25).
Jonas Valančiūnas per 21 minutę pelnė 11 taškų (5/11 dvit., 1/1 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 2 metimus.
Po mėnesio nežaidimo sugrįžimo vėl dominavo. Lietuvio komandos draugas surinko 31 tašką (6/8 dvit., 2/3 trit., 13/17 baud.), 12 atkovotų ir 3 perimtus kamuoliuss bei 5 rezultatyvius perdavimus.
Svečių komandoje išsiskyrė Jamesas Hardingas, kuris pasižymėjo 25 taškais (4/7 dvit., 4/10 trit., 5/5 baud.), 5 sučiuptais kamuoliais ir 9 rezultatyviais perdavimais.
Denverio ekipa su 33 pergalėmis Vakarų konferencijoje rikiuojasi 3-oje vietoje, o Los Andželo klubas laimėjęs 22 kartus užima 10-ąją poziciją.
„Nuggets“: Nikola Jokičius 31, Timas Hardaway’us 22, Peytonas Watsonas 21.
„Clippers“: Jamesas Hardenas 25, Kawhi Leonardas 21, Johnas Collinsas 18.
