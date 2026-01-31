Turkijoje – įspūdinga Š. Jasikevičiaus auklėtinių pergalę

Lietuvio auklėtiniai svečiuose 91:55 (19:16, 29:10, 25:14, 18:15) sutriuškino Izmiro „Pinar Karsiyaka“ (4/14) klubą.
„Fenerbahce“ į pergalę vedė Brandonas Bostonas, kuris pelnė 24 taškus.
Talenas Hortonas-Tuckeris ir Tarikas Biberovičius pridėjo po 16 taškų.
Izmiro komandoje 11 taškų pelnė Christianas Bishopas, Charlesas Manningas pridėjo 10 taškų.
Kitą savaitę Eurolygoje „Fenerbahce“ žais išvykos rungtynes prieš „Barcelona“ ir „Paris Basketball“.
Stambulo FenerbahceŠarūnas JasikevičiusIzmyro Pinar Karsiyaka
