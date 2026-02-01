„Kings“ po pirmųjų mainų ruošiasi atsisveikinimui ir su D. Saboniu

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį įvyko NBA mainai, kurių metu „Kings“ išsiuntė Dennisą Schroederį ir Keoną Ellisą į „Cleveland Cavaliers“. Mainasi D.Sabonio atstovaujamas klubas sulaukė De'Andre Hunterio, o „Chicago Bulls“ ekipai atiteko Dario Šaričius ir du antrojo rato NBA naujokų biržos šaukimus.
Tačiau panašu, jog tai Sakramento komandai tai tėra mainų maratono pradžia.
„ClutchPoints“ žurnalistas Brettas Siegelis skelbia, kad „Kings“ pastaruoju metu itin aktyviai žvalgėsi į mainus, į kuriuos būtų įtraukti Domantas Sabonis, DeMaras DeRozanas ir Malikas Monkas.
Pranešama, jog aktyviausiai kitoms komandoms buvo siūlomas Malikas Monkas.
Tuo tarpu D.Sabonis yra siejamas su keliomis komandomis, tačiau daugiausiai kalbų yra apie „Toronto Raptors“ klubą. Visgi NBA apžvalgininkai praneša, jog daugelis NBA komandų bijo gauti lietuvį dėl šio milžiniško kontrakto.
D.Sabonis šiame sezone fiksuoja 15,4 taško, 11,2 atkovoto kamuolio ir 4,2 rezultatyvaus perdavimo.
Mainų langas užsidaro jau už kelių dienų, vasario 5 d.
