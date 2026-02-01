Netikėtumas Aukštaitijos sostinėje – „Gargždai“ įkrėtė į kailį „Lietkabeliui“

Pastarieji sumažino atsilikimą nuo 4–6 pozicijų, kurias šiuo metu dalijasi trys komandos, turinčios po 8 pergales per 2 ratus: „Lietkabelis“, „Šiauliai“ ir Utenos „Juventus“.
„Gargždams“ tai trečioji pergalė iš eilės.
Mačo pradžioje Panevėžio komanda buvo įgijusi pranašumą (14:10), bet Nojaus Mineikio tritaškis skirtumą tirpdė iki minimalaus, o Karolio Giedraičio – rezultatą persvėrė – 18:16. Tolimi metimai buvo „Gargždų“ ginklas, o dar du Pauliaus Petrilevičiaus taškai leido pranašumą padidinti – 26:20.
Baudas išnaudojęs „Lietkabelis“ grąžino lygybę rungtynėms (30:30), tačiau Lauryno Vaištaro ir Jalono Pipkinso dėka po pirmos mačo dalies „Gargždai“ buvo priekyje 36:30.
Po pertraukos gargždiškių tolimų metimų serija komplikavo šeimininkų situaciją – 47:35. Taiklūs buvo Deividas Gailius, J.Pipkinsas, L.Vaištaras, Nojus Mineikis, tad pranašumas žaibiškai augo – 56:35. „Lietkabelio“ puolimas nepavijo varžovų, tad po trijų ketvirčių „Gargždai“ turėjo apčiuopiamą persvarą – 60:46.
Penkiais taškais be atsako „Lietkabelis“ atidarė ketvirtą kėlinį (51:60), tačiau puolimą gaivino ir svečiai – 67:56. Jamelas Morrisas pelnė svarbius taškus, bet atsakė ir J.Turneris, o laikas buvo „Gargždų“ sąjungininkas. Pražanga fiksuota J.Turneriui, iškart techninė nuobauda skirta ir svečių suolui, tuo tarpu baudų metimus J.Morrisas išnaudojo – 61:69.
Liko pusketvirtos minutės, J.Pipkinsas smeigė kertinį tritaškį, dar du taškus pridėjo Martinas Meieris, kuris stūmė į kampą panevėžiečius – 76:61. „Lietkabelis“ išsigelbėti nebepajėgė.