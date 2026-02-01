„Panathinaikos“ vadovas įniršo ant E. Atamano ir jo asistentų: tikiuosi visi atsistatydinsite

E.Atamano auklėtiniai sekmadienį 95:102 pralaimėjo Arnoldo Kulbokos atstovaujamai Salonikų „Aris“ ekipai.
Toks rezultatas pasirodymas įsiūtino D.Giannakopoulą, kuris į socialinius tinklus patalpino savo pykčio tiradą, kurios pusę išsakė angliškai, o pusė graikiškai.
„Treneriai, asistentai – visi. Ar jūs nenutuokiate, kokiai komandai atstovaujate. Tai „Panathinaikos! Tikiuosi, kad jei turėsite orumo grįžti į Atėnus – visi atsistatydinsite! Su visais žaidėjais kartu. Gėda jums!
Ir aš nenoriu nieko girdėti – nieko apie teisėjus, nieko apie nusikalstamas organizacijas, visiškai nieko. Negalite turėti 40 milijonų eurų biudžetą ir pralaimėti „Aris“. Gana jau! Pradėkite žaisti krepšinį. Supraskite, kur esate! Nagi, susiimkite“, – šaukė Atėnų klubo vadovas.
Pralaimėtose rungtynėse ir vėl buvo išvarytas E.Atamanas, kuris ketvirtojo kėlinio metu žengė iki aikštės vidurio, kad kiekvienam teisėjui išreikštų savo priekaištus.
