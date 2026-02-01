„Panathinaikos“ vadovas įniršo ant E. Atamano ir jo asistentų: tikiuosi visi atsistatydinsite

Eurolyga 2025
2026-01-27
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
98
Madrido „Real“
Madrido „Real“
92
Rungtynių statistika
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

„Panathinaikos“ vadovas įniršo ant E. Atamano ir jo asistentų: tikiuosi visi atsistatydinsite

2026 m. vasario 1 d. 21:24
Lrytas.lt
Atėnų „Panathinaikos“ klubo vadovo Dimitris Giannakopoulas po pralaimėjimo Graikijos lygoje įniršo ant trenerio Ergino Atamano ir pareiškė besitikintis šio atsistatydinimo.
Daugiau nuotraukų (4)
E.Atamano auklėtiniai sekmadienį 95:102 pralaimėjo Arnoldo Kulbokos atstovaujamai Salonikų „Aris“ ekipai.
Toks rezultatas pasirodymas įsiūtino D.Giannakopoulą, kuris į socialinius tinklus patalpino savo pykčio tiradą, kurios pusę išsakė angliškai, o pusė graikiškai.
„Treneriai, asistentai – visi. Ar jūs nenutuokiate, kokiai komandai atstovaujate. Tai „Panathinaikos! Tikiuosi, kad jei turėsite orumo grįžti į Atėnus – visi atsistatydinsite! Su visais žaidėjais kartu. Gėda jums!
Ir aš nenoriu nieko girdėti – nieko apie teisėjus, nieko apie nusikalstamas organizacijas, visiškai nieko. Negalite turėti 40 milijonų eurų biudžetą ir pralaimėti „Aris“. Gana jau! Pradėkite žaisti krepšinį. Supraskite, kur esate! Nagi, susiimkite“, – šaukė Atėnų klubo vadovas.
Pralaimėtose rungtynėse ir vėl buvo išvarytas E.Atamanas, kuris ketvirtojo kėlinio metu žengė iki aikštės vidurio, kad kiekvienam teisėjui išreikštų savo priekaištus.
Dimitris GiannakopoulosErginas AtamanasSalonikų Aris
Rodyti daugiau žymių

