J. Epsteino failuose atsidūrė ir K. Porzingio pavardė

Penktadienį, sausio 30 d., JAV teisingumo departamentas paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių. Tai – su mirusiu JAV multimilijonieriumi Jeffrey Epsteinu susiję dokumentai, tūkstančiai vaizdo įrašų ir gerokai daugiau nei 100 tūkst. nuotraukų.
Tarp jų atsidūrė ir Latvijos krepšinio veidas K.Porzingis. 2018 metais, kuomet krepšininkas žaidė „New York Knicks“ komandoje, buvo apkaltintas merginos išprievartavimu.
Niujorko policija 2019 metais paskelbė, kad latvis yra kaltinamas merginos išprievartavimu savo bute.
Elektroniniuose laiškuose nurodoma, kad moteris, gyvenusi tame pačiame daugiabutyje kaip ir Porzingis, „Knicks“ komandai pasakojo, jog vėlyvą naktį, po to, kai K.Porzingis 2018 m. vasario 6 d. „Madison Square Garden“ arenoje patyrė sunkią kelio traumą, ji nuėjo į Porzingio butą gauti jo autografo, tačiau tuomet įvyko „itin agresyvus susidūrimas“.
Tačiau krepšininko advokatas Rolandas Riopelle tuomet pareiškė, jog kaltinimai yra išgalvoti ir dėl to įdavė merginos duomenis FTB, dar prieš policijai pradėjus tyrimą.
Mergina bandė kreiptis ir į „Knicks“ klubą, pateikdama dokumentą, kuriame K.Porzingis sutinka „privačiai tarpininkauti“ ir sumokėti jai 68 tūkst. JAV dolerių. Visgi K.Porzingio komanda tuomet pareiškė, jog mergina suklastojo latvio parašą ir šis nesutiko su jokiomis sąlygomis.
Atskleistuose failuose matyti, jog J.Epsteinas kreipėsi į krepšininką ir paklausė šio: „Ar turi tyrėją, kuriuo pasitiki?“
Tyrimas greitai subliuško, neradus jokio pagrindo kaltinimams ir buvo nuspręsta, jog mergina išsigalvojo kaltinimus.
Jeffrey EpsteinasKristapas Porzingisišprievartavimas
Rodyti daugiau žymių