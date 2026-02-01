Puikiai atrodęs M. Buzelis atsirenvašavo K. Jakučionio komandai

M.Buzelis per 33 minutes pelnė 21 tašką (4/8 dvit., 3/7 trit., 4/4 baud.), sučiupo 8 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo 1 metimą ir net 8 kartus pametė kamuolį.
K.Jakučionis per 27 minutes surinko 6 taškus (0/1 dvit., 2/6 trit.), 3 atkovotus ir 1 perimtą kamuolį, 5 rezultatyvius perdavimus ir 3 klaidas.
Nugalėtojus į pergalę vedė Ayo Dosunmu, kuris pelnė 29 taškus (6/10 dvit., 5/6 trit., 2/3 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
Dieną prieš vykusiose „Heat“ ir „Bulls“ rungtynėse 116:113 pergalę šventė „Heat“.
26 kartus laimėjęs „Heat“ klubas Rytuose užima 8-ąją vietą, o Čikagos krepšininkai turėdami pergale mažiau rikiuojasi pozicija žemiau.
„Heat“: Pelle Larssonas 22, Bamas Adebayo 21, Jaime Jaquezas 20.
„Bulls“: Ayo Dosunmu 29, Matas Buzelis 21, Isaacas Okoro 20.
Matas Buzelis Kasparas Jakučionis Miami Heat
