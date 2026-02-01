T. Sabonis su „Lions“ iškovojo pirmąjį sezono trofėjų

Lietuvio treniruojama Londono „Lions“ ekipa Didžiosios Britanijos lygos taurės finale 74:68 (21:17, 24:11, 12:17, 17:23) įveikė Niukaslo „Eagles“ ekipą.
Čempionų komandoje žaidžiantis Karolis Lukošiūnas ant parketo praleido 11 minučių ir prametęs visus 4 tolimus metimus taškų nepelnė.
Rezultatyviausiai nugalėtojų ekipoje pasirodė Chaundee Brownas, kuris pelnė 15 taškų.
Tačiau naudingiausiu krepšininku buvo pripažintas Deane'as Williamsas. Puolėjas finale surinko 8 taškus, 7 sučiuptus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.