Įsiutęs N. Čanakas rėžė be užuolankų: „Galbūt pasakysiu per daug“

2026 m. vasario 2 d. 07:23
Slogiai šiame sezone atrodanti Panevėžio „Lietkabelio“ ekipa toliau nežiba tiek Europos taurėje, tiek ir Lietuvos krepšinio lygoje. Dar vieną skaudų smūgį vietos pirmenybėse panevėžiečiai sugėrė sekmadienį, kai namuose 70:79 nusileido „Gargždų“ krepšininkams.
Komandos žaidimu nusivylę sirgaliai sekmadienį Panevėžyje taip pat atsuko nugarą komandai – jie ėmė skanduoti: „Gėda, gėda“.
Po nesėkmės „Lietkabelio“ treneris Nenadas Čanakas nevyniojo žodžių į vatą.
„Čia atvykau 2018-ųjų spalį ir šiandien pirmą kartą išgirdau tokias skanduotes. Turime didesnių problemų nei pralaimėtos rungtynės. Mes negalime apgaudinėti sirgalių. Noriu jų atsiprašyti už tai, ką mes parodėme.
Didžiausias klausimas yra, kodėl taip vyksta? Nežinau. Gali būti visokių variantų. Gal pasakysiu per daug, bet galbūt žaidėjai nėra patenkinti vadovybe, treneriais ar savo vaidmenimis.
Negaliu pasakyti, kad nebuvo komunikacijos su jais – kalbėjau daug, turiu daug panašios patirties, bet kažkas vis tiek neveikia. Bet aš nesu nepasiduodantis.
Jei rasime problemą – bus lengviau ją išspręsti“, – kalbėjo N.Čanakas.
Po 16 Lietuvos krepšinio lygoje sužaistų rungtynių „Lietkabelis“ pergalę šventė vos aštuonis kartus.
Tuo metu Europos taurėje per tiek pat mačų panevėžiečiai laimėjo vos tris kartus.
