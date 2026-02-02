M. Buzelį pranokęs K. Jakučionis driokstelėjo – sužaidė rekordu pažymėtas rungtynes

Akistatą įspūdingu stiliumi laimėjo „Heat“, kuri sutriuškino varžovus 134:91 (34:13, 28:27, 39:22, 33:29).
Tarpusavio lietuvių akistatoje K.Jakučionis taip pat pranoko M.Buzelį.
„Heat“ gynėjas per 20 aikštėje praleistų minučių įmetė 4 taškus (2/3 dvit., 0/2 trit., 0/1 baud.) ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
Būtent šiame mače 19-metis vilnietis pagerino asmeninį rezultatyvių perdavimų rekordą, iki tol jis buvo 8 rezultatyvūs perdavimai.
Tuo metu M.Buzelis aikštėje praleido dvejomis minutėmis daugiau, bet kalnų nenuvertė – pelnė 4 taškus, atkovojo 3 kamuolius, blokavo 3 varžovų metimus ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Mačo nugalėtojas ėmė aikštėti jau rungtynių pradžioje, kai šeimininkai dar pirmojo ketvirčio metu ėmė krautis triuškinantį pranašumą.
Nugalėtojus į pergalę vedė Pelle Larssono ir Bamo Adebayo duetas – krepšininkai įmetė po 20 taškų.
„Miami Heat“: Pelle Larssonas ir Bamas Adebayo po 20, Kel'elas Ware'as 17, Andrew Wigginsas ir Jaime Jaquezas po 14.
„Chicago Bulls“: Coby White'as 16, Nikola Vučevičius 12, Ayo Dosunmu ir Julianas Phillipsas po 10.
Matas BuzelisKasparas JakučionisChicago Bulls
Rodyti daugiau žymių