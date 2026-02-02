SportasKrepšinis

M. Buzelį pranokęs K. Jakučionis driokstelėjo – sužaidė rekordu pažymėtas rungtynes

2026 m. vasario 2 d. 06:58
Lrytas.lt
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiose NBA rungtynėse netrūko lietuviškų prieskonių. Kasparo Jakučionio atstovaujama „Miami Heat“ (27/24) savo aikštėje priėmė „Chicago Bulls“ (24/26) klubą, kurio garbę gina Matas Buzelis.
Daugiau nuotraukų (1)
Akistatą įspūdingu stiliumi laimėjo „Heat“, kuri sutriuškino varžovus 134:91 (34:13, 28:27, 39:22, 33:29).
Tarpusavio lietuvių akistatoje K.Jakučionis taip pat pranoko M.Buzelį.
„Heat“ gynėjas per 20 aikštėje praleistų minučių įmetė 4 taškus (2/3 dvit., 0/2 trit., 0/1 baud.) ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
Būtent šiame mače 19-metis vilnietis pagerino asmeninį rezultatyvių perdavimų rekordą, iki tol jis buvo 8 rezultatyvūs perdavimai.
Tuo metu M.Buzelis aikštėje praleido dvejomis minutėmis daugiau, bet kalnų nenuvertė – pelnė 4 taškus, atkovojo 3 kamuolius, blokavo 3 varžovų metimus ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Mačo nugalėtojas ėmė aikštėti jau rungtynių pradžioje, kai šeimininkai dar pirmojo ketvirčio metu ėmė krautis triuškinantį pranašumą.
Nugalėtojus į pergalę vedė Pelle Larssono ir Bamo Adebayo duetas – krepšininkai įmetė po 20 taškų.
„Miami Heat“: Pelle Larssonas ir Bamas Adebayo po 20, Kel'elas Ware'as 17, Andrew Wigginsas ir Jaime Jaquezas po 14.
„Chicago Bulls“: Coby White'as 16, Nikola Vučevičius 12, Ayo Dosunmu ir Julianas Phillipsas po 10.
Matas BuzelisKasparas JakučionisChicago Bulls
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.