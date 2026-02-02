Sunkią traumą patyręs krepšininkas Šarūnas Vingelis sveiksta: medikai pasidalino žinia

Per septynis mėnesius po operacijos, krepšininkas aktyviai atsistatinėjo: dirbo su klinikos kineziterapeutu prof. dr. Laimonu Šiupšinsku, o vėliau – su atletinio rengimo treneriu, tęsusiu bendrą reabilitacinį planą.
„Iki kito 3x3 krepšinio sezono turėjau pakankamai laiko, todėl „Nordclinic“ palaipsniui, kiekvieną mėnesį įgyvendinome vis kitą atsistatymo programos dalį, judėdami į priekį ir žiūrėdami, kad stiprėtų kiekvienas atskiras raumuo, o kelis nepatirtų papildomo streso. Dabar jau drąsiai žengiu į krepšinio aikštelę, atlieku metimus, sužaidžiau ir draugiškose varžybose“, – pasakoja sportininkas.
Kineziterapeutas prof. dr. L. Šiupšinskas teigia, kad reabilitacijos metu buvo siekiama užtikrinti, kad visi atsistatymo procesai vyktų sėkmingai.
„Sportininkui atlikus numatytus reabilitacinio gydymo veiksmus, patikrinome sveikimo rezultatą įvairiais funkciniais testais, šuoliukais, taip pat vertinome balanso judesių kokybę.
Atlikę šių duomenų analizę, priimsime konkretų sprendimą, ar sportininkas jau pasiruošęs grįžti į krepšinį, ar jo visi traumos padariniai pilnai praėjo, sugijo, ar kūnas atrodo puikiai fizine prasme, ir kokia kelio sąnario dabartinė būklė, – dalijasi kineziterapeutas. – Šie testavimo metodai, kuriuos taikome „Nordclinic“, tiksliai parodo, ar sportininkui jau saugu grįžti į savo sporto šaką ir ar gali tęsti karjerą, žaisdamas klube bei Olimpinėse žaidynėse.“
Klinikos kineziterapeutė Justė Balevičiūtė papildo, kad sportininko kineziterapinis ištyrimas leido įvertinti reabilitacijos proceso rezultatus bei kur yra likęs kūno disbalansų, kuriuos reikėtų koreguoti.
Įvertinus rezultatus, klinikos specialistai galės matyti, kiek vyrauja simetrijų ir asimetrijų ir pagal tai vertinti Š. Vingelio pasirengimą grįžti pilnai į sportą.
