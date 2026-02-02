T. Masiulis „įkando“ žurnalistui: nežiūrėjai rungtynių, o nori kalbėti apie komandas

„Atvyksta viena iš talentingiausių komandų, ypač gynėjų grandyje. Bus labai didelis iššūkis tvarkytis su jais.
Jie turi vienus iš talentingiausių gynėjų turinti komanda. Tai rodo ir skaičiai. Kažkiek įmanoma (juos sustabdyti). Pilnai tų skaičių nenuimsime, bet visas krepšinis yra apie tai, kaip tai turėtume sumažinti“, – samprotavo T.Masiulis.
Prieš rungtynes krepšinio specialistas patvirtino, kad antradienio rungtynėse „Žalgiriui“ nepadės Mantas Rubštavičius.
Vienam iš žurnalistų pasiklausus, kas nutiko lietuviui, treneris pyktelėjo.
„Nežiūrėjai vakar dienos rungtynių, o nori šnekėti apie komandas. Pasisuko koją“, – šypsojosi strategas.
„Žalgirio“ ir „Monaco“ dvikova vyks antradienį, 20 val.
