Tritaškį smeigęs J. Valančiūnas – tarp rezultatyviausių „Nuggets“ žaidėjų

Vis dėlto to jo atstovaujamai „Nuggets“ neužteko – ji krito savų žiūrovų akivaizdoje 111:121 (26:32, 29:30, 30:39, 26:20).
J.Valančiūnas pralaimėjimu pažymėtame mače per 13 aikštėje praleistų minučių įmetė 13 taškų (5/9 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo varžovo metimą.
Lietuvis buvo trečias pagal rezultatyvumą aikštės šeimininkų gretose.
Nugalėtojus į pergalę vedė 34 taškus įmetęs Shai Gilgeousas-Alexanderis. Praėjusio sezono naudingiausias lygos žaidėjas pataikė 10 iš 14 išmestų dvitaškių.
Po traumos sugrįžęs Nikola Jokičius per 29 aikštėje praleistas minutes įmetė 16 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Po šios pergalės „Thunder“ rikiuojasi Vakarų konferencijos viršūnėje, tuo metu „Nuggets“ žengia trečia.
„Denver Nuggets“: Peytonas Watsonas 29, Nikola Jokičius 16, Jonas Valančiūnas 13.
„Oklahoma City Thunder“: Shai Gilgeousas-Alexanderis 34, Casonas Wallace'as 27, Chetas Holmgrenas ir Aaronas Wigginsas po 14.
Jonas Valančiūnas
