„Dubai“ Eurolygoje bando atsilaikyti prieš jau kartą juos sudaužiusį „Olympiakos“

Jungtinių Arabų Emyratų ekipa Eurolygą pradėjo gan solidžiai, tačiau po to išsikvėpė ir dabar su 11 laimėjimų žengia 13-oje pozicijoje.
Praėjusią savaitę „Dubai“ nusileido išvykoje Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipai 92:95.
Tuo tarpu „Olympiakos“ žengia antrasis su 16 laimėjimų ir dar vienu nesužaistu atidėtu maču prieš Stambulo „Fenerbahce“.
Graikai praėjusią savaitę palaužė „Barcelona“ pasipriešinimą 87:75 ir tai buvo penktoji iš eilės Pirėjo sėkmė Eurolygoje.
Pirmojo rato mače graikai sudaužė „Dubai“ 86:67.