„Žalgirio“ arenos savaitė: Eurolygoje 32-ąjį kartą iš eilės nėra bilietų

Tai bus jau 32-osios iš eilės „Žalgirio“ Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Prieš rungtynes „Žalgirio“ klubas su neseniai minėtu 80 metų jubiliejumi pasveikins legendinės laidos „Krepšinio pasaulyje“ kūrėją Vidą Mačiulį, o per mačo didžiąją pertrauką žiūrovų laukia grupės „Sisters On Wire“ pasirodymas.
Į „Žalgirio“ areną Lietuvos čempionai grįžta po keturių Eurolygos išvykų iš eilės, nes tris savaites jų namų areną buvo užėmusios UEFA Europos futsal čempionato kovos.
Kaune vyks ir artimiausia Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betsson, dvikova. Sekmadienį, vasario 8 d., į „Žalgirio“ areną atvyks šiuo metu antrąją vietą čempionate užimanti Klaipėdos „Neptūno“ komanda.
Šią savaitę „Žalgirio“ arenoje bus sužaistos ir dar vienos krepšinio rungtynės. Vasario 5 d., ketvirtadienį, trečią kartą istorijoje čia bus sužaistas „URBO-NKL“ čempionato mačas, kuriame Kauno „Žalgiris-2“ susitiks su Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ komanda. „Žalgirio“ sezono abonementų turėtojai į šias rungtynes bus įleidžiami nemokamai.
Kitą savaitę, vasario 13 d., Kaune pirmą kartą lankysis Tel Avivo „Hapoel“ komanda, o vasario 25 d. „Žalgirio“ arenoje laukia rungtynės su Pirėjo „Olympiakos“ ekipa.