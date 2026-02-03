„Žalgirio“ arenos savaitė: Eurolygoje 32-ąjį kartą iš eilės nėra bilietų

Eurolyga 2025
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
BC Dubai
BC Dubai
31
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
25
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

„Žalgirio“ arenos savaitė: Eurolygoje 32-ąjį kartą iš eilės nėra bilietų

2026 m. vasario 3 d. 17:44
Lrytas.lt
 Krepšinis į Nemuno salą sugrįš su sausakimšomis „Žalgirio“ arenos tribūnomis. Čia antradienio vakarą Eurolygos 26-ojo turo dvikovoje susitiks Kauno „Žalgirio“ ir „AS Monaco“ komandos.
Daugiau nuotraukų (2)
Tai bus jau 32-osios iš eilės „Žalgirio“ Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Prieš rungtynes „Žalgirio“ klubas su neseniai minėtu 80 metų jubiliejumi pasveikins legendinės laidos „Krepšinio pasaulyje“ kūrėją Vidą Mačiulį, o per mačo didžiąją pertrauką žiūrovų laukia grupės „Sisters On Wire“ pasirodymas.
Į „Žalgirio“ areną Lietuvos čempionai grįžta po keturių Eurolygos išvykų iš eilės, nes tris savaites jų namų areną buvo užėmusios UEFA Europos futsal čempionato kovos.
Kaune vyks ir artimiausia Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betsson, dvikova. Sekmadienį, vasario 8 d., į „Žalgirio“ areną atvyks šiuo metu antrąją vietą čempionate užimanti Klaipėdos „Neptūno“ komanda.
Šią savaitę „Žalgirio“ arenoje bus sužaistos ir dar vienos krepšinio rungtynės. Vasario 5 d., ketvirtadienį, trečią kartą istorijoje čia bus sužaistas „URBO-NKL“ čempionato mačas, kuriame Kauno „Žalgiris-2“ susitiks su Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ komanda. „Žalgirio“ sezono abonementų turėtojai į šias rungtynes bus įleidžiami nemokamai.
Kitą savaitę, vasario 13 d., Kaune pirmą kartą lankysis Tel Avivo „Hapoel“ komanda, o vasario 25 d. „Žalgirio“ arenoje laukia rungtynės su Pirėjo „Olympiakos“ ekipa.
Kauno ŽalgirisŽalgirio arenaEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.