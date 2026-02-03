Aiškėja, kodėl stringa Domanto Sabonio perėjimas iš „Kings“ į „Raptors“ ekipą

Savo laiku šioje ekipoje daugiau kaip 6 metus žaidė Jonas Valančiūnas.
Tačiau derybos tarp Sakramento ir Toronto nesiklosto taip sėkmingai.
Kaip aiškėja, kad sandoris galėtų įvykti, tačiau „Raptors“ nori į mainus įtraukti savo vidurio puolėją Jakobą Poeltlą.
Tačiau „Kings“ šio iš Austrijos kilusio žaidėjo savo gretose matyti nenori dėl didžiulio jo kontrakto ir sutarties iki 2030 metų. Kasmet 30 metis austras turi gauti po nemažesnį kaip 20 mln. JAV dolerių atlygį.
Dėl šios priežasties „Kings“ bando ieškoti trečiosios komandos, kuris sutiktų priglausti J. Poeltlo kontraktą.
Maža to: D. Sabonio kelionė į Torontą taip pat pareikalaus dar dviejų krepšininkų – RJ Barretto arba Immanuelio Quickley įtraukimo į sandorį.
Tai yra susiję su mainuose dalyvausiančių žaidėjų atlyginimų bendros sumos – ji privalo būti panaši.
29 metų D.Sabonis „Kings“ gretose žaidžia nuo 2022 metų, kai atvyko iš „Indiana Pacers“ klubo.
Kol kas D.Saboniui šis sezonas klostosi lyg košmaras – su traumų problemomis kovojantis lietuvis jau praleido beveik 30 mačų.
Maža to, užsienio žiniasklaidoje vis garsiau kalbėta apie artėjančius mainus, kurie yra tam tikra psichologinė problema krepšininkui.
Lietuvis per vidutiniškai 30 minučių pelno po 15,4 taško, atsikovoja po 11,2 kamuolio ir atlieka 4,2 rezultatyvaus perdavimo.
Žvelgiant į rezultatyvumą, tai yra prasčiausias krepšininko sezonas nuo 2018–2019 metų.
