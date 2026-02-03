Atviras T. Masiulis – kaip sustabdė „Monaco“ žvaigždes ir linkėjimas Ąžuolui Tubeliui

Rungtynių metu šaltukas Kaune spaudė iki -15 laipsnių, tačiau atvykėliams iš Monako „Žalgirio“ pačioje arenoje jau pirmajame kėlinyje buvo šalčiau. Įspūdingu puolimu startavę kauniečiai po pirmųjų 10 minučių varžovus triuškino 35:18.
Antrajame kėlinyje „Monaco“ sugebėjo minimaliai stabilizuoti žaidimą, tačiau užšalusiomis rankomis nei Terry Tarpey’ui nepavyko įmesti nedengiamam iš po krepšio, nei Nemanja Nedovičiui greitoje atakoje įkrauti į krepšį ir varžovų nesėkmėmis naudojęsis „Žalgiris“ sugebėjo padidinti persvarą iki 20 taškų, 45:25.
Antroje rungtynių pusėje svečiams apie pergalę nebuvo leista pagalvoti, visi „Monaco“ spurtai buvo nugesinti ir „Žalgiris“ namuose pasiekė dar vieną įspūdingą pergalę.
Po pergalės „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis džiaugėsi vėl sugrįžęs į „Žalgirio“ areną Eurolygos rungtynėms.
„Sveikinimai sirgaliams ir komandai. Grįžome beveik po mėnesio pertraukos žaidimo išvykose. Buvo labai gera pamatyti savo sirgalius“, – nuotaikingai kalbėjo treneris.
Žalgiriečiams neblogai pavyko stabdyti monegaskų žvaigždę Mike’ą Jamesą. Nors amerikietis ir pelnė 19 taškų, pirmąjį metimą iš žaidimo jis pataikė tik 17-ąją minutę, kuomet komanda jau buvo gilioje duobėje.
„Daugmaž viskas pavyko ko norėjome – kad mestų mažiau tritaškių, kad visi metimai būtų sunkūs. Žinome, kad tai yra labai talentingas žaidėjas ir savo taškus jis tikrai surinks. Tikrai Dovydas Giedraitis, Arnas Butkevičius ir Nigelis Williamsas-Gossas padarė gerą darbą apsunkindami jam darbą“, – teigė T.Masiulis.
Puikiai buvo susitvarkyta ir su Nikola Mirotičiumi, kuris pelnė tik 8 taškus, o dėl 5 asmeninių pražangų anksčiau laiko baigė rungtynes. „Žalgirio“ treneris atskleidė, jog pasiruošimui prieš N.Mirotičių labai padėjo darbas kartu „Barcelona“ klube.
„Žinoma tai padeda, – atviravo T.Masiulis. – Žinai stiprias ir silpnas puses, ką mėgsta ir ko nemėgsta. Niko yra labai talentingas puolime, tačiau žinome, kad turime jį varginti gynyboje. Jeigu gynyboje jis ilsėsis, tuomet taškų jis dar daugiau įmes.“
– Prieš varžovų gilias gynybas perimetre tas geras kamuolio judėjimas ir papildomi perdavimai ir buvo raktas į pergalę?
– Gal viskas buvo. Norėjome žaisti greitai, atakuoti per pirmas 8 sekundes, o jeigu nepavykdavo, tuomet norėdavome juos judinti labiau. Kamuolys judėjo tikrai gerai. Bet nieko naujo nepasakysiu, kuomet pataikome tritaškius, visas štabas atrodo protingas.
– Maždaug rungtynių viduryje puolime buvote atkovoję daugiau kamuolių negu gynyboje. Tai pasako apie kovą 50 prieš 50 situacijose?
– Žinoma. Viskas krepšinyje apie atakų skaičių. Kuo daugiau jų turėsi, tuo daugiau taškų įmesi, tuo daugiau šansų turi laimėti. Prarasti ir atkovoti kamuoliai puolime yra vienas svarbiausių dalykų.
– Rungtynės veja rungtynes. Ar pavyksta pasimėgauti tomis pergalėmis?
– Daug to nėra. Važiuoji autopilotu. Kaip asistentas visai kitaip žiūri, bet kaip vyr. treneriui yra daug daugiau atsakomybių ir tuo autopilotu važiuoji. Šiandien pasidžiaugiame, ryt ruošimės „Anadolu Efes“.
– Ąžuolas Tubelis sužaidė rezultatyviausias ir naudingiausias rungtynes. Šiandien pamatėme nemažai ir verpsčių. Kaip jūsų akyse šis naujas Ąžuolo ginklas?
– Nėra naujas. Tikrai matau jį treniruotėse jas darančias. Norime, kad jis būtų dar aštresnis, ne tik iš krašto tritaškį įmestų ar pikenrolą sužaistų. Jis tikrai gali dar daugiau dalykų daryti. O jis turi įspūdingą kūno jėgą. Tikrai nedaug žaidėjų taip gali. Gal į Tornikę Šengeliją kažkiek panašus, jog kai įsibėgėja, tuomet tikrai sunku sustabdyti.
– Kur dar norėtumėte, kad jis žengtų žingsnį į priekį?
– Norėčiau, kad jis išliktų toks pats tylus, ramus, mažiau šnekantis, daugiau darantis. Ta savybė man labiausiai patinka.
– Nigelis Williamsas-Gossas grįžo į rikiuotę. Skaičiais gal nebuvo įspūdingas pasirodymas, bet kiek jo buvimas aikštėje prideda ramybės komandai?
– Būtent. Jo net buvimas šalia padeda komandai, dėl to jį visur ir vežamės. Jaunesniems žaidėjams tai tikrai padeda. Manau, jog ir S.Francisco tobulėja, kuomet jis būna šalia Nigelio. Tikrai smagu turėti tokį žaidėją, kuris panašiai mąsto kaip treneris ir daro dalykus, kurių ir nori.
– Kaip iš šono atrodė Sylvaino Francisco blokas ir ar dar stebina, kad jis taip gali sustabdyti varžovų puolėjus?
– Tikrai ne, ne pirmą kartą tai padaro. Galbūt kiti žaidėjai nesitiki, kad jis gali taip nustoguoti, o jis tą šuolį tikrai turi. Smagu, jog prie plius 20 jis eina į tokias situacijas.
– Ą.Tubelis jau kelis metus Lietuvoje buvo didžiausio „poker face‘o“ autorius. Ką galite pasakyti apie jo charakterį – gal Paulių Jankūną?
– Ko gero taip. Bet kas man labiausiai imponuoja, jis daug nešneka, bet viską supranta. Jis vienintelis, su kuriuo neturėjau didelių pokalbių. Jis ir Dustinas Sleva ramūs, bet iš pirmo karto supranta, ko nori treneriai. Stengiasi kiekvieną kartą.
– Kaip Tomas Masiulis darydavo „Žalgiryje“.
– Ne šitaip efektyviai.
Kauno ŽalgirisTomas MasiulisMonaco
