Eurolyga 2025
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Buvęs žalgirietis patyrė neįprastą traumą Nerungtyniaus Kaune

2026 m. vasario 3 d. 08:45
Lrytas.lt
Antradienio vakarą Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje stos į kovą su „Monaco“ ekipa, kurioje rungtyniauja ir buvęs žalgirietis Kevarriusas Hayesas. Visgi aukštaūgis Kaune nerungtyniaus, nes savaitgalį patyrė neįprastą traumą.
Kaip praneša „Nice Matin“ žurnalistas Francois Paturle, K. Hayesas šeštadienį vykusiose Prancūzijos lygos rungtynėse su „Le Portel“ į veidą sugėrė smūgį, kuris, panašu, lems, kad amerikietis nerungtyniaus bent keletą savaičių.
Pasak F. Paturle, K. Hayesui lūžo skruostikaulis. Pirmadienį 28-erių 206 cm ūgio centras lankėsi pas specialistus, kur buvo svarstoma, ar reikia atlikti operaciją. „Monaco“ klubas kol kas medikų išvados nepaskelbė.
Šiame sezone K. Hayesas „Monaco“ klube Eurolygoje vidutiniškai renka po 6 taškus, 3,4 atkovoto kamuolio ir 7,6 naudingumo balo.
Amerikietis „Žalgiriui“ atstovavo du sezonus: nuo 2022-ųjų iki 2024-ųjų.
MonacoKevarriusas HayesasEurolyga

