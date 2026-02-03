Kaip praneša „Nice Matin“ žurnalistas Francois Paturle, K. Hayesas šeštadienį vykusiose Prancūzijos lygos rungtynėse su „Le Portel“ į veidą sugėrė smūgį, kuris, panašu, lems, kad amerikietis nerungtyniaus bent keletą savaičių.
Pasak F. Paturle, K. Hayesui lūžo skruostikaulis. Pirmadienį 28-erių 206 cm ūgio centras lankėsi pas specialistus, kur buvo svarstoma, ar reikia atlikti operaciją. „Monaco“ klubas kol kas medikų išvados nepaskelbė.
Šiame sezone K. Hayesas „Monaco“ klube Eurolygoje vidutiniškai renka po 6 taškus, 3,4 atkovoto kamuolio ir 7,6 naudingumo balo.
Amerikietis „Žalgiriui“ atstovavo du sezonus: nuo 2022-ųjų iki 2024-ųjų.