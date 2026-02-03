D. Motiejūnas giria serbų komandą: „Vienas geriausių kolektyvų mano karjeroje“

„Reikia daryti tą patį, ką darėmė pastarąsias ketvertą rungtynių, – serbų spaudai pirmadienį teigė krepšininkas. – Aišku, čia yra Eurolyga. Komandos mikroklimatas yra geras. Kaip sakiau atvykęs – to paties ritmo visada palaikyti negali. Gal kiek buvome sustoję, tačiau atgavome ritmą.“
Praėjusį savaitgalį „Crvena Zvezda“ Adrijos lygoje netikėtai 102:107 pralaimėjo iš jaunų žaidėjų sudarytai Belgrado „Mega“ komandai. Lietuvis buvo vienas geriausių komandos krepšininkų, per 18 minučių surinkęs 22 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 25 naudingumo balus.
Nesėkmės pernelyg nesureikšminęs D. Motiejūnas dalino pagyrimus tiek komandos draugams, tiek ir ekipos valdžiai.
„Juokaujame su Semiu (Semi Ojeleye – red. past.), kad turime įsteigti mėnesio žaidėjo prizą. Gerai, kad visi žaidėjai yra puikūs žmonės. Charakterio prasme tai yra vienas geriausių kolektyvų mano karjeroje. Visi turime savo ego, tačiau norime laimėti ir pasiekti savo tikslus kartu. Turėti tokius žmones, kurie vienas kitam padeda, yra labai svarbu.
Vadovybė atlikot puikų darbą surinkdama komandą. Kai to reikės labiausiai, galiausiai laimės charakteris. Dauguma nevertina to, kas vyksta už uždarų durų. Ši komanda yra surinkta nuostabiai. Visi dirba, visi tobulėja, visi vienas kitas stumia pirmyn ir mokosi vienas iš kito“, – pasakojo lietuvis.
Paklaustas ar ši dviguba Eurolygos savaitė yra pati svarbiausia sezone, D. Motiejūnas ir sutiko, ir paneigė šį teiginį.
„Aišku, tačiau ne tik šita savaitė – kiekvienai komandai kiekvienos rungtynės yra tarsi atkrintamosios. Dešimtą ir vienuoliktą vietas skiria dvi pergalės, mes esame per dvi pergales nuo pirmos vietos. Per 12 rungtynių gali nutikti visko. Jeigu įsibėgėsime, galime būti pirmi ar antri. Kažkas sužais geriau, kažkas sužais blogiau, bet liko dar daug rungtynių“, – aiškino aukštaūgis.