D. Motiejūnas giria serbų komandą: „Vienas geriausių kolektyvų mano karjeroje“

Eurolyga 2025
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

D. Motiejūnas giria serbų komandą: „Vienas geriausių kolektyvų mano karjeroje“

2026 m. vasario 3 d. 14:07
Lrytas.lt
Su 15 pergalių ir 10 pralaimėjimų devintoje Eurolygos turnyrinės lentelės vietoje esanti Belgrado „Crvena Zvezda“ antradienio vakarą savų sirgalių akivaizdoje priims Tel Avivo „Hapoel“ krepšininkus. Prieš dvikovą Belgrade rungtyniaujantis lietuvis Donatas Motiejūnas gyrė savo ekipą.
Daugiau nuotraukų (15)
„Reikia daryti tą patį, ką darėmė pastarąsias ketvertą rungtynių, – serbų spaudai pirmadienį teigė krepšininkas. – Aišku, čia yra Eurolyga. Komandos mikroklimatas yra geras. Kaip sakiau atvykęs – to paties ritmo visada palaikyti negali. Gal kiek buvome sustoję, tačiau atgavome ritmą.“
Praėjusį savaitgalį „Crvena Zvezda“ Adrijos lygoje netikėtai 102:107 pralaimėjo iš jaunų žaidėjų sudarytai Belgrado „Mega“ komandai. Lietuvis buvo vienas geriausių komandos krepšininkų, per 18 minučių surinkęs 22 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 25 naudingumo balus.
Nesėkmės pernelyg nesureikšminęs D. Motiejūnas dalino pagyrimus tiek komandos draugams, tiek ir ekipos valdžiai.
„Juokaujame su Semiu (Semi Ojeleye – red. past.), kad turime įsteigti mėnesio žaidėjo prizą. Gerai, kad visi žaidėjai yra puikūs žmonės. Charakterio prasme tai yra vienas geriausių kolektyvų mano karjeroje. Visi turime savo ego, tačiau norime laimėti ir pasiekti savo tikslus kartu. Turėti tokius žmones, kurie vienas kitam padeda, yra labai svarbu.
Vadovybė atlikot puikų darbą surinkdama komandą. Kai to reikės labiausiai, galiausiai laimės charakteris. Dauguma nevertina to, kas vyksta už uždarų durų. Ši komanda yra surinkta nuostabiai. Visi dirba, visi tobulėja, visi vienas kitas stumia pirmyn ir mokosi vienas iš kito“, – pasakojo lietuvis.
Paklaustas ar ši dviguba Eurolygos savaitė yra pati svarbiausia sezone, D. Motiejūnas ir sutiko, ir paneigė šį teiginį.
„Aišku, tačiau ne tik šita savaitė – kiekvienai komandai kiekvienos rungtynės yra tarsi atkrintamosios. Dešimtą ir vienuoliktą vietas skiria dvi pergalės, mes esame per dvi pergales nuo pirmos vietos. Per 12 rungtynių gali nutikti visko. Jeigu įsibėgėsime, galime būti pirmi ar antri. Kažkas sužais geriau, kažkas sužais blogiau, bet liko dar daug rungtynių“, – aiškino aukštaūgis.
Donatas MotiejūnasBelgrado Crvena ZvezdaEurolyga

