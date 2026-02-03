Eilinį kartą karjeros rekordus gerinęs Ą. Tubelis juokavo apie N. Mirotičių: „Nebebijau“

Žalgiriečiai savų žiūrovų akivaizdoje 104:87 susitvarkė su „Monaco“ klubu.
Ą.Tubelis buvo naudingiausias rungtynių žaidėjęs, surinkęs 26 taškus, 7 atkovotus kamuolius ir 27 naudingumo balus.
„Trenerių planas visada atrodo geras ir veikia, jeigu mes juo vadovaujamės. Buvo rungtynių, kaip su „Baskonia“, kuomet nesusitvarkėme su planu, šiandien visai pavyko. Pradžioje pagaliau pirmi davėme kontakto, jie buvo nepatenkinti. Uždavėme toną, jų metimai nesukrito, mūsų sukrito“, – rungtynes analizavo Ą.Tubelis.
Būtent pirmąsias Eurolygos rungtynes Ą.Tubelis ir žaidė prieš tą patį „Monaco“ klubą, o tiesioginis lietuvio varžovas – pats Nikola Mirotičius.
Pirmajame ture aukštaūgis iš Lietuvos pasirodymą užbaigė surinkęs 9 taškus ir 2 atkovotus kamuolius.
Kas pasikeitė stojant į kovą prieš N.Mirotičių?
„Nebijojau šiandien. Tuomet prieš pirmas rungtynes labai baisu buvo“, – šypsojosi Ąžuolas.
– Kas padėjo surinkti 35 taškus pirmajame kėlinyje?
– Jie turėjo nemažai gynyboje prastesnių žmonių, mes bandėme juos atakuoti. Nelabai prireikė papildomų derinių. Tiesiog žaidėme paprastą krepšinį ir atakavome taikinius žaisdami pikenrolą.
– Po rungtynių treneriai akcentavo, kad negalima kartoti paskutinių 5 minučių. Kiek tam dėjote didelį akcentą?
– Dėjome ir dar dėsime. Rytoj žiūrėsime rungtynes. Jie antrajame kėlinyje irgi turėjo sėkmingą atkarpą, kuomet nesubauduodavome laiku arba prasižengdavome, kuomet jie jau buvo bonuse. Buvo nekokybiškų klaidų, dar turime kur tobulėti.
– Kaip jauteisi aikštelėje, kaip susiradai tuos metimus?
– Didelis kreditas mano įžaidėjams, komandos draugams. Neblogai išnaudojome jų prastą susikeitimo gynybą. Žinote kaip Sylvainas Francisco, Maodo Lo ir Nigelis Williamsas-Gossas skirsto kamuolius.
– Ar jautei, kad žaidi rezultatyviausias ir naudingiausias sezono rungtynes?
– Ne. Tiesiog išpildau įžaidėjų sukurtą darbą ir man tereikia užsibaigti ar įmesti tritaškį iš kampo. Jaučiau, kad įmečiau nemažai taškų. Labai smagu, kad visi patenkinti, žaidžia dėl komandos. Visi bauduojasi net jei 2 ar 3 pražangas. Tai parodo atsidavimą pergalei.
– Po pertraukos vėl žaidėte namuose. Kiek norėjosi padovanoti pergalę sirgaliams?
– Asmeniškai galvojau, kad būna labai prastų sugrįžimų, bet buvome labai susikaupę nuo pirmos minutės, išnaudojome kontaktą. Gera gaida pradėjome, gerai ir baigėme.
– Varžovams galvas sukai verpstėmis. Iš kur kilo inspiraciją?
– Kažkaip pats nepastebėjau ir nepajaučiau. Padariau verpstę, nes beveik buvo išmuštas kamuolys. Gerai, kad užsibaigiau sėkmingai arba išprovokavau baudas.
– Ar šį sezoną kažkuo skiriasi tavo treniruočių procesas šį sezoną ar tai tiesiog darbo pasekmės?
– Tai dirbame. Bet pilna rungtynių, tai gaunasi, kad daugiau individualiai su Žygimantu Janavičiumi dirbu. Nesigauna labai kokybiškos tos treniruotės.
– Turėjai progą pelnyti 100-ąjį tašką baudos metimu, bet nepavyko. Suveikė spaudimas?
– Jo, labai bijojau, labai rankos drebėjo?
– Nenorėjai vakarienės komandai statyti?
– Galiu jiems kiekvieną dieną nupirkti vakarienę. Tokie geri žmonės mano komandos draugai.