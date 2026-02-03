Eurolygoje bręsta didžiulis perėjimas: gali grįžti NBA žaidžianti žvaigždė

Graikų portalo SDNA teigimu, Atėnų „Panathinaikos“ šiuo metu intensyviai stebi praėjusių metų Eurolygos finalo ketverto MVP Nigelio Hayeso-Daviso ir buvusio Madrido „Real“ žaidėjo Guerschono Yabuselės situacijas NBA lygoje.
Tuo tarpu Tel Avivo „Hapoel“ jau veda derybas su abiem krepšininkais. Izraelio sporto televizijos „Sport5“ žurnalistės Noa Poplinger, turinčios artimą ryšį su klubu, teigimu, „Hapoel“ atstovai yra įsitikinę, kad vienas iš šių puolėjų pasirašys sutartį su Izraelio ekipa.
31-erių N. Hayesas-Davisas šiuo metu rungtyniauja „Phoenix Suns“ ekipoje, tačiau aikštelėje praleidžia tik po 7 minutes, per kurias vidutiniškai renka po 1,3 taško ir 1,2 atkovoto kamuolio.
G. Yabusele į NBA grįžo praėjusį sezoną ir „Philadelphia 76ers“ komandoje puikiai pritapo, vidutiniškai rinkdamas po 11 taškų ir 5,6 atkovoto kamuolio per rungtynes. 2025-ųjų liepą prancūzas pasirašė dvejų metų 11,7 milijono JAV dolerių kontraktą su „New York Knicks“.
Visgi didžiausiame JAV mieste G. Yabuselei yra žymiai sunkiau – jis renka vos po 2,7 taško ir 2,1 atkovoto kamuolio per rungtynes. Nors iš pradžių prancūzas neigė norįs grįžti į Europą, pastaruoju metu jo retorika jau yra pasikeitusi.
Abiejų krepšininkų likimas turėtų išsispręsti jau šią savaitę: jeigu nė vienas iš jų nepateks į mainus ir taip nesuras naujos komandos, realu, kad bent vienas iš puolėjų nuspręs grįžti į Eurolygą. NBA mainų langas užsidaro ketvirtadienio vakarą.
