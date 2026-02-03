Eurolygos lyderio vaidmenį praradęs „Hapoel“ Belgrade kovoja su keturias pergales iš eilės turinčia „Crvena Zvezda“

Eurolyga 2025
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
76
„Monaco“
„Monaco“
60
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
35
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
28
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
34
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
32
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
11
Madrido „Real“
Madrido „Real“
16
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Eurolygos lyderio vaidmenį praradęs „Hapoel“ Belgrade kovoja su keturias pergales iš eilės turinčia „Crvena Zvezda“

2026 m. vasario 3 d. 20:44
Lrytas.lt
Eurolygoje antradienį žaidžia buvęs lyderis Tel Avivo „Hapoel“ ir geriausių dešimtuke esanti Belgrado „Crvena Zvezda“ su Donatu Motiejūnu.
Daugiau nuotraukų (1)
Daugiau kaip penkis turus pirmavusi Eurolygos debiutantė „Hapoel“ prarado lyderės poziciją, pralaimėjusi du kartus iš eilės – praėjusią savaitę Izraelio komanda beviltiškai nusileido namie Miuncheno „Bayern“ 64:79.
Prieš tai ji pralaimėjo vienai iš autsaiderių Belgrado „Partizan“ 101:104.
Tad „Hapoel“ dabar turi 16 pergalių, kaip ir dar keturios ekipos.
Tuo tarpu „Crvena Zvezda“ praėjusiame ture iškovojo pergalę prieš „Dubai“ 95:92 ir tai buvo jau ketvirtoji sėkmė iš eilės.
Pirmojo rato mače „Hapoel“ palaužė serbus 84:78.
Donatas MotiejūnasBelgrado Crvena ZvezdaTel Avivo Hapoel
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.