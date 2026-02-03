Eurolygos lyderio vaidmenį praradęs „Hapoel“ Belgrade kovoja su keturias pergales iš eilės turinčia „Crvena Zvezda“

Daugiau kaip penkis turus pirmavusi Eurolygos debiutantė „Hapoel“ prarado lyderės poziciją, pralaimėjusi du kartus iš eilės – praėjusią savaitę Izraelio komanda beviltiškai nusileido namie Miuncheno „Bayern“ 64:79.
Prieš tai ji pralaimėjo vienai iš autsaiderių Belgrado „Partizan“ 101:104.
Tad „Hapoel“ dabar turi 16 pergalių, kaip ir dar keturios ekipos.
Tuo tarpu „Crvena Zvezda“ praėjusiame ture iškovojo pergalę prieš „Dubai“ 95:92 ir tai buvo jau ketvirtoji sėkmė iš eilės.
Pirmojo rato mače „Hapoel“ palaužė serbus 84:78.
Donatas MotiejūnasBelgrado Crvena ZvezdaTel Avivo Hapoel
