Eurolygos mačas: devynias nesėkmes iš eilės turinti „Anadolu Efes“ prieš „Valencia“

„Anadolu Efes“ yra vienas iš turnyro autsaiderių, kartu su Vilerbano ASVEL turintis po š laimėjimus ir besidalinantis 19–20 vietas.
Stambulo komanda praėjusiame ture nusileido kitai Turkijos ekipai, Eurolygos čempionei Šarūno Jasikevičiaus vedamai Stambulo „Fenerbahce“ 62:79. Tai jau buvo devintoji „Anadolu Efes“ nesėkmė iš eilės Eurolygoje.
Tuo tarpu „Valencia“ siekia likti geriausių turnyro komandų šešetuke – su 16 laimėjimų ji žengia ketvirta. Praėjusią savaitę ispanai palaužė Tel Avivo „Maccabi“ 94:83.
Pirmojo rato mače „Valencia“ šventė pergalę 94:82.