J. Lekšas kirto „Žalgiriui“: „Kai gynybos nėra, trūksta karių puolime“

Laidos eteris prasidėjo ne nuo krepšinio reikalų. Diskusijas kėlė it uraganas Vilniuje praūžęs kovinio sporto renginys UTMA #16. Vaitiekūnas jį stebėjo pirmose eilėse, o Lekšas veiksmą sekė per TV ekraną.
Po UTMA ir „Australian Open“ rezultatų aptarimo, „Eurolygos turo“ balsai perėjo prie krepšinio reikalų.
Vaitiekūnas pradėjo lieti apmaudą dėl; „Žalgirio“ pralaimėjimo Vitorijoje, įvardindamas jį, kaip neįtikėtinai skaudų.
„Tokiems obuoliams pralošti, tokioje turnyro stadijoje...“, – prastą žaliai baltų pasirodymą baskų arenoje reziumuoti bandė Vaitiekūnas.
Jo kolega, komentavęs rungtynes televizijos eteryje, stengėsi išlikti pragmatiškas, bet tuo pačiu bedė pirštu į opią, visą sezoną kauniečius kamuojančią problemą.
„Nuo pat pradžių matėsi, kad tas mačas nebus kontroliuojamas, – savo įžvalgomis dalinosi komentatorius, – su baskais taip žaisti labai sunku.
Lekšas siuntė kritikos strėles „Žalgiriui“. Anot jo, Tomo Masiulio auklėtiniai įsivėlė į uraganinį krepšinį, kuris buvo palankesnis šeimininkams. Ekspertas žiūrovams atskleidė ir įdomų faktą. Pasirodo, iš pastarųjų 9 rungtynių namuose „Baskonia“ laimėjo net 8–ias.
Pabaigdamas mintį, žurnalistas bedė pirštu į tai, kad be Sylvain Francisco nė vienas žalgirietis ir vėl rimtai neįsijungė į puolimą.
„Įspūdinga Francisco lyderystė, bet jis yra vienas. Daugiau pagalbos reikia... Kai gynybos nėra, trūksta karių puolime“, – „Žalgirio“ bėdą išskyrė komentatorius.
Lekšas dar pridėjo, kad šios rungtynės parodė, koks visgi svarbus komandai yra dėl traumos nerungtyniavęs Nigel Williams–Goss.
Padiskutavę ir apie tai, kaip sunku bus komandoje išlaikyti toliau blizgantį S. Francisco bei į kokią situaciją prancūzui nelinki pakliūti, Lekšas su Vaitiekūnu toliau narpliojo Eurolygos aktualijas.
Vaitiekūnas savo pašnekovo paklausė, kodėl Milano komanda nutraukė sutartį su brangiai kainuojančiu veteranu – Ispanijos pilietybę turinčiu Lorenzo Brown.
„Kas nutiko, negi čia traumos?“, – priežastis aiškintis bandė Vaitiekūnas. Lekšas jam serviravo detalią situacijos apžvalgą.
„Jam jau žaidžiant „Maccabi“ buvo labai prastai su nugara. <...> Po to kontraktą įteikė PAO, bet jie kviečiasi visus, kuriuos tik įmanoma pasikviesti. Ten irgi buvo nekoks etapas. Na, o Milane jau iš pat pradžių Brown‘as buvo sugriuvęs.“, – atleidimo priežastis detalizavo jis.
Labai greitai pokalbis pasisuko ir apie sultingiausią praėjusios savaitės Eurolygos naujieną. Paskelbta, kad Eurolygos vadovo pareigose Paulių Motiejūną pakeis ispanas Jesus „Chus“ Bueno.
Vaitiekūnas žiūrovams priminė, kad lietuvį nuo pat pirmų darbo dienų Eurolygos štabe lydėjo blogas šleifas. Pratęsdamas kolegos pradėtą mintį, Lekšas stipriai sukritikavo lietuvio atleidimą.
„Tai parodo, koks Eurolygoje dar yra bardakas, – stiprių žodžių negailėjo komentatorius, – ketvirtas vadovas per ketverius metus.“
Anot Lekšo, atleidimo priežastimi turbūt tapo Motiejūno pasirinkta vadybos kryptis. Ji neatitiko klubų turėtų lūkesčių.
Pastarieji norėjo glaudžiau bendradarbiauti su į Europą ateiti planuojančia NBA, o štai lietuvis buvo kategoriškesnis ir nematė bendrų sąlyčio taškų. Komentatorius mano, kad būtent „NBA Europe“ atsiradimas atėmė iš Motiejūno galimybę tęsti darbus.
Lietuvio atleidimo sagoje didelį užkulisinį vaidmenį, Lekšo akimis, suvaidino ir Madrido „Real“. Karališkasis klubas žiniasklaidoje išleido naujieną, jog rimtai svarsto išeiti į „NBA Europe“ ir kone iškėlė ultimatumą, kad arba mes, arba vadovas. Lygos dalininkai, klubai, pasirinko stoti į klubo, o ne vadovo pusę.
Nuodugniai išnarplioję potencialias vadovo pasikeitimo pasekmes, „Eurolygos turo“ vedėjai apkalbėjo ir „Monaco“ komandą kamuojančias finansines bėdas.
Skaitytojams primename, kad klubo savininkas – su Rusija siejamas ukrainiečių verslininkas patyrė teisėsaugos nemalonę ir turto areštą. Dėl to Eurolygos grando žaidėjams vėluoja algos, o komandai net grėsė bankrotas.
„Man tas projektėlis „Monaco“ niekad nebuvo labai prie širdies“, – atvirai pasisakė Lekšas, pabrėžęs, kad džiaugiasi, jog abejotinos reputacijos klubo savininko netolimoje ateityje turėtų nelikti.
Vaitiekūnas atskleidė, kad į klubo valdymą įsikišo pati Monako kunigaikštystė. Valstybė padengė dalį finansinių klubo įsipareigojimų, kol bandoma ieškoti naujų savininkų.
Tolesniuose segmentuose duetas pasijuokė iš dramų tarp Atėnų „Panathinaikos“ savininko ir vyr. trenerio Ergino Atamano. Taip pat apžvelgtas ir buksuoti pradėjęs Tel Avivo „Hapoel“. Lekšas net pasidalino, kas gi galėtų stoti už Izraelio komandos vairo, jei ši atleistų trenerį Dimitri Itoudį.
„Savininkas labai simpatizuoja Andrea Trincheri“, – atviravo komentatorius ir net prajuokino Vaitiekūną, nors kalbėjo visiškai rimtai.
Po linksmesnių temų pereita prie rimtų reikalų. Lekšas su Vaitiekūnu ėmėsi prognozuoti, kaip ateinančią dvigubą savaitę galėtų sektis „Žalgiriui“. Pirmasis kauniečiams iššūkį mes jau apkalbėtas, problemų slegiamas „Monaco“.
„Destabilizuota komanda. Juos nuo „Žalgirio“ skiria tik viena pergalė, tad jie yra tiesioginiai konkurentai. Laimėjimas Kaune suteiktų svarbų tarpusavio pranašumą“, – tvirtai į iššūkį žvelgė Lekšas.
Į tai Vaitiekūnas atsakė su skeptiška šypsena. Radijo ir TV laidų vedėjas galvoja, kad „Monaco“ vis dar yra elitinis klubas, stovintis aukštesnėje lentynoje už kauniečius. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad itin arogantiški žaidėjai, net kai klubas kamuojamas bėdų, vis tiek atrodo motyvuoti.
Tad nenuostabu, kad dėl šių rungtynių dueto nuomonė išsiskyrė. Vaitiekūnas „Žalgirio“ pergalės nesitiki, o štai Lekšas prognozuoja, kad kauniečiai Nemuno saloje esančią areną paliks pakeltomis galvomis.
Nemažai įdomių temų paliesta ir kalbant apie antrąją savaitės dvikovą Stambule, kurioje žaliai balti rungsis su vietos „Anadolu Efes“. Turnyrinės lentelės dugną trinantys turkai, Vaitiekūno nuomone, yra prasčiausia Eurolygos komanda šiuo metu.
„Net ASVEL‘io negali pavadinti prastesne komanda“, – iš „Anadolu Efes“ šaipėsi Vaitiekūnas. Tačiau eterio vilkui Lekšas priminė, kad didžiausią šio sezono pralaimėjimą „Žalgiris“ patyrė būtent prieš šį varžovą.
„Tu negali būti per ramus su šio sezono „Žalgiriu“, – savo požiūrį dėstė Lekšas. Nepaisant nuosaikaus vertinimo, Lekšas patvirtino, kad Stambulo klubas atrodo demoralizuotas ir turi būti įveiktas, jei kauniečiai rimtai svarsto apie atkrintamąsias varžybas.
Tad dėl antrųjų dvigubos savaitės rungtynių ekspertai sutarė ir prognozuoja, kad prastai besiginančią Stambulo ekipą „Žalgiris“ įveiks maždaug 7–8 taškų skirtumu.
Be įprastų spėlionių, šio antradienio laidoje dar išgirsite, kokios dvi sporto legendos dalinasi tuo pačiu gimtadieniu, kokio Eurolygos trenerio mėgstamiausias lietuvis yra Linas Kleiza.
EurolygaKrepšinisSylvainas Francisco
Rodyti daugiau žymių