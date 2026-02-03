Jauniesiems Lietuvos krepšininkams – LKL ir Moterų lygos palaikymas

Siekdamos palaikyti kryptingą jaunųjų sportininkų augimą, abi lygos nusprendė prisidėti prie Lietuvos moksleivių krepšinio lygos (LIDL-MKL) veiklos, skatindamos jaunuosius talentus ir jų motyvaciją toliau siekti aukščiausio lygio.
Jau kitą šeštadienį „Aerottoria“ arenoje vyks didžiausias moksleivių sezono renginys LIDL-MKL „Žvaigždžių diena“, o prie jaunųjų talentų ugdymo ir motyvacijos prisidės geriausios Lietuvos krepšinio lygos.
LKL generalinė direktorė Rasa Liuimienė, kalbėdama apie šią partnerystę, sakė: „Lietuvos krepšinio lyga džiaugiasi ilgamečiu bendradarbiavimu su Moksleivių krepšinio lyga. Smagu tradiciškai kasmet prisidėti prie moksleivių LIDL-MKL „Žvaigždžių dienos“ renginio, motyvuojant jaunuosius talentus bei skatinant juos kuo greičiau papildyti Lietuvos krepšinio lygos klubų gretas.“
LKL savo dėmesiu pagerbs „Decathlon-Oro Karalių“, U15–16 ir U17–18 amžiaus kategorijų „LSU Snaiperio“ konkursuose triumfavusius vaikinus.
Ši partnerystė – tai aiški žinutė jauniesiems krepšininkams ir krepšininkėms, kad jų pastangos, kasdienis darbas ir tobulėjimas yra matomi bei vertinami jau dabar. MKL daugelį metų yra ta erdvė, kurioje formuojasi būsimi LKL ir moterų LKL žaidėjai, todėl natūralu, kad stipriausios šalies lygos nori būti šio kelio dalimi.
Reprezentacinės Lietuvos vyrų ir moterų lygos LIDL-MKL čempionatą mato kaip ilgalaikį partnerį, padedantį ne tik ugdyti sportinį meistriškumą, bet ir formuoti jauno sportininko vertybes, požiūrį bei meilę krepšiniui.
„Su Moksleivių lyga mes bendradarbiaujame jau trečius metus iš eilės. Siekiame, kad moksleivės matytų ir žinotų, kad Moterų LKL yra atvira joms – tereikia stipriai dirbti ir kantriai išlaukti savo šanso. Mūsų lyga kasdieniais pavyzdžiais įrodo, kad merginos, savo kelią pradėjusios LIDL-MKL čempionatuose, netrukus atlieka svarbų vaidmenį ir Moterų LKL kovose“, – sakė Moterų LKL direktorius Alvydas Jocys.
Moterų LKL apdovanos geriausią „Protein M Snaiperės“ konkurso nugalėtoją ir suteiks jai galimybę savo taiklumą pademonstruoti Karalienės taurės metu vyksiančiame „Nostra Snaiperės“ konkurse.
Šis palaikymas – tai investicija į bendruomenę, kurioje gimsta pasitikėjimas, ambicijos ir svajonės apie ateitį didžiajame krepšinyje.
Jauniesiems talentams tai ženklas, kad kelias iš MKL į profesionalų krepšinį yra realus ir matomas. MKL bendruomenei – tai dar vienas patvirtinimas, kad jos atliekama prasminga veikla turi tvirtą palaikymą visame Lietuvos krepšinio ekosistemos lygmenyje.
Visos trys lygos šiuo metu intensyviai ruošiasi įspūdingiems renginiams – vasario 7 d. Vilniuje vyks LIDL-MKL „Žvaigždžių diena“, vasario 21–22 d. Šiaulių arenoje vyks „Citadele-KMT“ finalo ketvertas, o kovo 7 d. Klaipėdoje dėl „Smart Way Karalienės taurės“ kovos geriausi Lietuvos moterų krepšinio klubai.