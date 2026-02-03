Pasistumdymai tarp Eurolygos autsaiderių – „Partizan“, „Olimpia“ ir „Paris Basketball“ siekia revanšo

Pirmojo rato mače didelėje krizėje esantis „Partizan“ namie buvo sutriuškintas „Maccabi“ atstovų 112:87.
Izraelio ekipa turi 10 laimėjimų, o serbų – 8.
Dabar išvykoje kovojanti baskų „Baskonia“ pirmame rate nurungė „Olimpia“ 88:78.
Italai turi savo sąskaitoje 12 laimėjimų, o Vitorija – 9.
Namie žaidžiantys vokiečiai sugebėjo pirmame rate nurungti prancūzų „Paris Basketball“ 86:82.
„Bayern“ dabar turi 10 laimėjimų, o Paryžiaus atstovai – 8.
Belgrado PartizanMilano OlimpiaParis Basketball
