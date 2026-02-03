Skandalingoje J. Epsteino byloje – latvių krepšinio superžvaigždės pavardė

K. Porzingis minimas 2019-aisiais rašytame J. Epsteino elektroniniame laiške, kuriame jis kito, neįvardinto, asmens klausia, ar šis turi nepriklausomą tyrėją, kuriuo būtų galima pasitikėti. Laiške – naujiena apie tai, kaip K. Porzingis buvo apkaltintas išprievartavimu.
„Dar vienas plėšikiškas teiginys apie išprievartavimą“, – buvo atsakyta J. Epsteinui, kuris taip pat netikėjo, kad latvis yra kaltas. K. Porzingio pavardė buvo minima grynai sportiniame kontekste.
Teisme ši K. Porzingio byla buvo atmesta, o latvių krepšininkas buvo pripažintas nekaltu, jam nebuvo pareikšti jokie kaltinimai.
Verta pažymėti, kad asmens paminėjimas J. Epsteino failuose nereiškia, kad tas asmuo prisidėjo prie vyro, nuteisto už vaikų prievartavimą, veiklos ar jį palaikė, ar lankėsi liūdnai pagarsėjusioje J. Epsteino saloje.
J. Epsteino laiškuose yra minima daugybė įžymybių, o tarp jų – ir sportininkų. Tarp tokių – legendiniai Michaelas Jordanas, Lionelis Messi ir Davidas Beckhamas.
