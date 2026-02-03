SportasKrepšinis

Skandalingoje J. Epsteino byloje – latvių krepšinio superžvaigždės pavardė

2026 m. vasario 3 d. 11:50
Lrytas.lt
JAV Teisingumo departamentui paviešinus daugiau nei 3 milijonus įrašų, susijusių su skandalingojo Jeffrey Epsteino byla, paaiškėjo, kad tarp daugybės žymių vardų yra minima yra Latvijos krepšinio superžvaigždė Kristapas Porzingis.
Daugiau nuotraukų (10)
K. Porzingis minimas 2019-aisiais rašytame J. Epsteino elektroniniame laiške, kuriame jis kito, neįvardinto, asmens klausia, ar šis turi nepriklausomą tyrėją, kuriuo būtų galima pasitikėti. Laiške – naujiena apie tai, kaip K. Porzingis buvo apkaltintas išprievartavimu.
„Dar vienas plėšikiškas teiginys apie išprievartavimą“, – buvo atsakyta J. Epsteinui, kuris taip pat netikėjo, kad latvis yra kaltas. K. Porzingio pavardė buvo minima grynai sportiniame kontekste.
Teisme ši K. Porzingio byla buvo atmesta, o latvių krepšininkas buvo pripažintas nekaltu, jam nebuvo pareikšti jokie kaltinimai.
Verta pažymėti, kad asmens paminėjimas J. Epsteino failuose nereiškia, kad tas asmuo prisidėjo prie vyro, nuteisto už vaikų prievartavimą, veiklos ar jį palaikė, ar lankėsi liūdnai pagarsėjusioje J. Epsteino saloje.
J. Epsteino laiškuose yra minima daugybė įžymybių, o tarp jų – ir sportininkų. Tarp tokių – legendiniai Michaelas Jordanas, Lionelis Messi ir Davidas Beckhamas.
Kristapas PorzingisJeffrey EpsteinasAtlanta Hawks
