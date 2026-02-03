Vilniaus „Rytas“ skelbia apie pokyčius: išrinktas naujas generalinis direktorius

Šie pokyčiai būtini siekiant sparčiai augti tarptautiniu lygiu ir pretenduoti dalyvauti naujai statomo Daugiafunkcio komplekso Šeškinėje operavime. Susirinkimo metu buvo patvirtinta atnaujinta organizacinė struktūra – įsteigta generalinio direktoriaus pozicija. Ją užims patyręs vadovas ir įmonių valdybų narys Martynas Giga.
„Man didelė garbė prisijungti ne tik prie miesto reprezentacinės komandos valdymo, bet ir Daugiafunkcio komplekso įgyvendinimo. Tikiu, kad „Rytas“ kaip reprezentacinė miesto komanda turėtų tapti ne tik arenos nuomininku, bet ir visateisiu daugiafunkcio komplekso operavimo įmonės dalininku.
Iš profesinės pusės manęs laukia įkvepiantis profesinis iššūkis, už kurį, tikiu, serga visi vilniečiai. Taip pat sieksime, kad kartu su nauju strateginiu investuotoju, klubui atsivertų gerokai didesnės galimybės siekti aukščiausių tarptautinių laimėjimų, burti dar didesnę, aktyvesnę klubo fanų bendruomenę Vilniuje“, – sako Martynas Giga.
Naujai paskirtas generalinis direktorius Martynas Giga prieš tai daugiau nei 10 metų užėmė energetikos įmonės „Elektrum Lietuva“ vadovo ir valdybos pirmininko pareigas. Taip pat jis buvo skirtingų įmonių nepriklausomas valdybos narys. M. Giga baigęs verslo administravimo studijas JAV, vėliau – BMI aukščiausio lygio vadovų studijas.
M. Giga daugiausia fokusuosis į strateginius ilgalaikius tikslus, o dabartinis Vilniaus „Ryto“ vadovas Jaroslav Latušinskij toliau vadovaus organizacijos veiklai.
„Vilniaus „Rytas“ kaip organizacija kryptingai auga jau daugelį metų. Rodos, dar neseniai buvo laikai, kai klubas turėjo milžiniškų skolų ir kilo daug klausimų dėl jo ateities. Visgi žingsnis po žingsnio tvirtėjome ir visiems įrodėme, kad galime būti stabili, patikima ir, svarbiausia, laiminti organizacija.
Norėdamas kilti į dar aukštesnį lygį, „Rytas“ privalo pats tapti sporto infrastruktūros šeimininku, o tam reikalingos tiek papildomos investicijos, tiek organizacijos stiprinimas. Taigi, šiandien priimami sprendimai yra raktas į tolimesnę organizacijos pažangą“, – sako Vilniaus „Ryto“ valdybos pirmininkas Darius Gudelis. Jis ir toliau atstovaus komandą tarptautinėse organizacijose.
Organizacijos plėtra džiaugiasi ir „Ryto“ direktorius Jaroslav Latušinskij:
„Mūsų organizacijos brandą rodo tai, kad nuolat galvojame kaip tobulėti. Gebame iškelti sau ambicingus, tačiau tuo pačiu ir realistiškus tikslus. Dalyvavimas būsimojo Daugiafunkcio komplekso operavime yra pagrindinė prielaida tolimesnei mūsų sėkmei. Visgi, kad praktiškai pasiektume tokį tikslą, turime sustiprėti kaip klubas.
M. Gigos, kaip tikro organizacijų valdymo profesionalo ir didžiulio „Ryto“ fano prisijungimas prie mūsų bei atsiradusi galimybė pritraukti strateginį investuotoją yra natūralios ir klubui labai svarbios evoliucijos dalis“, – teigia Vilniaus „Ryto“ direktorius Jaroslav Latušinskij.
Siekiant pritraukti naują strateginį investuotoją svarstomi abu variantai: tiek galimybė esamiems dalininkams parduoti savo turimas dalis, tiek išleisti naujų dalių ir taip praplėsti dalininkų sudėtį. Jei būtų išleistos papildomos dalys, esami dalininkai turėtų pirmenybę jas įsigyti.