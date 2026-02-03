Žūtbūtinė kaktomuša Eurolygoje: „Žalgiris“ bando dar kartą nokautuoti „Monaco“ ir įsitvirtinti dešimtuke

Eurolyga 2025
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
BC Dubai
BC Dubai
93
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
90
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
38
„Valencia“
„Valencia“
24
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Žūtbūtinė kaktomuša Eurolygoje: „Žalgiris“ bando dar kartą nokautuoti „Monaco“ ir įsitvirtinti dešimtuke

2026 m. vasario 3 d. 19:21
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai dar vieną dvigubų savaitės mačų maratoną pradeda antradienį namie, o jų varžovais yra pajėgi, tačiau pastaruoju metu finansinių problemų turinti „Monaco“ ekipa.
Pergalė vienai ar kitai ekipai leistų sutvirtinti savo pozicijas dešimtuke.
Kauniečiai dabar yra dešimtoje vietoje, kuri suteikia šansą varžytis įkrintamuosiuose mačuose – žalgiriečiai turi 14 laimėjimų ir nuo 11-oje pozicijoje esančių Bolonijos „Virtus“ atsiplėšę 2 laimėjimais.
Praėjusią savaitę Tomo Masiulio kariauna gan netikėtai suklupo prieš sėkmingai namie kovojančią Vitorijos „Baskonia“ 91:102.
Nepasisekė ir praėjusiame ture ir Monako kunigaikštystės ekipai, kuri 82:84 nusileido Bolonijos „Virtus“ ir dabar žengia 6-oje pozicijoje su 15 laimėjimų.
Abu ekipos žaidžia tarpusavyje permainingai, nors per pastaruosius penkis mačus geriau sekėsi „Monaco“ – jie laimėjo tris dvikovas.
Vis dėlto pirmoje akistatoje išvykoje kauniečiai palaužė „Monaco“ klubą 89:84.
Iš viso komandos Eurolygoje yra tarpusavyje sužaidę devynias rungtynes ir penkiose pergalę šventė ne Lietuvos ekipa.
Itin atkakliose visose rungtynėse nugalėtojus skyrė tik 1–9 taškų skirtumas. Jei žalgiriečiai 2023-siais įveikė oponentus 79:70, tai „Monaco“ didžiausią persvarą turėjo 2021 metais, kai šventė pergalę 107:98.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisMonaco
