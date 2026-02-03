Žūtbūtinė kaktomuša Eurolygoje: „Žalgiris“ bando dar kartą nokautuoti „Monaco“ ir įsitvirtinti dešimtuke

Sekite įvykius kartu su portalu Lrytas nuo 20 val.
Pergalė vienai ar kitai ekipai leistų sutvirtinti savo pozicijas dešimtuke.
Kauniečiai dabar yra dešimtoje vietoje, kuri suteikia šansą varžytis įkrintamuosiuose mačuose – žalgiriečiai turi 14 laimėjimų ir nuo 11-oje pozicijoje esančių Bolonijos „Virtus“ atsiplėšę 2 laimėjimais.
Praėjusią savaitę Tomo Masiulio kariauna gan netikėtai suklupo prieš sėkmingai namie kovojančią Vitorijos „Baskonia“ 91:102.
Nepasisekė ir praėjusiame ture ir Monako kunigaikštystės ekipai, kuri 82:84 nusileido Bolonijos „Virtus“ ir dabar žengia 6-oje pozicijoje su 15 laimėjimų.
Abu ekipos žaidžia tarpusavyje permainingai, nors per pastaruosius penkis mačus geriau sekėsi „Monaco“ – jie laimėjo tris dvikovas.
Vis dėlto pirmoje akistatoje išvykoje kauniečiai palaužė „Monaco“ klubą 89:84.
Iš viso komandos Eurolygoje yra tarpusavyje sužaidę devynias rungtynes ir penkiose pergalę šventė ne Lietuvos ekipa.
Itin atkakliose visose rungtynėse nugalėtojus skyrė tik 1–9 taškų skirtumas. Jei žalgiriečiai 2023-siais įveikė oponentus 79:70, tai „Monaco“ didžiausią persvarą turėjo 2021 metais, kai šventė pergalę 107:98.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisMonaco
Rodyti daugiau žymių