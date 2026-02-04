„Mavericks“ į blogiausią NBA klubą siunčia A. Davisą

„Wizards“ šiame sezone yra laimėjęs vos 12 mačų ir tai blogiausias rezultatas tarp visų turnyro komandų.
Šiame sezone A.Davisas NBA per 31 minutę pelno 20,4 taško, atkovoja, 11,1 kamuolio ir atlieka 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
Aukštaūgis Dalase atsidūrė praėjusiame sezone, kai buvo išmainytas iš „Los Angeles Lakers“ komandos.
„Mavericks“ už žvaigždę gaus Khrisą Middletoną, AJ Johnsoną, Malakį Branhamą, Marviną Bagley, du pirmojo rato šaukimus ir tris antrojo rato šaukimus.
Pasak šaltinių, „Wizards“ po visų mainų taip pat įsigijo Jadeną Hardy, D'Angelo Russellą ir Dante Exumą.