„Neptūno“ bandymas kabintis į Europos taurės atkrintamuosius mačus: lietuviai kovoja su tiek pat laimėjimų turinčiu „Aris“

2026 m. vasario 4 d. 20:21
Klaipėdos „Neptūnas“ tęsia bandymą pavyti Europos taurės atkrintamųjų traukinį. Trečiadienio vakarą klaipėdiečių A grupėje laukia sunkus išbandymas Salonikuose, kur kovojama su vietos „Aris“ ekipa. Abi komandos turi po 7 laimėjimus ir viena iš jų tęs kovą dėl kelialapio į atkrintamuosius mačus.
Tai priešpaskutinio turo akistata – šešios geriausios ekipos tęs grumtynes atkrintamuosiuose mačuose.
Pirmasis šių komandų mačas Klaipėdoje laimėjo „Aris: 93:87.
Šios dienos komandų dvikova bus jau ketvirtoji jų tarpusavio istorijoje. Kol kas 2 pergales yra iškovoję Salonikų miesto atstovai.
Sausio mėnesio pradžioje „Aris“ ekipai buvo paskolintas garsiojo Giannio Antetokounmpo brolis Kostas. Šį sezoną tai jau antrasis brolis Antetokounmpo, vilkintis geltonai juodus marškinėlius, nes sezoną su ekipa pradėjo ir kadaise Mažeikiuose žaidęs Alex‘as Antetokounmpo.
