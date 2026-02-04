„Neptūno“ bandymas kabintis į Europos taurės atkrintamuosius mačus: lietuviai kovoja su tiek pat laimėjimų turinčiu „Aris“

Tai priešpaskutinio turo akistata – šešios geriausios ekipos tęs grumtynes atkrintamuosiuose mačuose.
Pirmasis šių komandų mačas Klaipėdoje laimėjo „Aris: 93:87.
Šios dienos komandų dvikova bus jau ketvirtoji jų tarpusavio istorijoje. Kol kas 2 pergales yra iškovoję Salonikų miesto atstovai.
Sausio mėnesio pradžioje „Aris“ ekipai buvo paskolintas garsiojo Giannio Antetokounmpo brolis Kostas. Šį sezoną tai jau antrasis brolis Antetokounmpo, vilkintis geltonai juodus marškinėlius, nes sezoną su ekipa pradėjo ir kadaise Mažeikiuose žaidęs Alex‘as Antetokounmpo.