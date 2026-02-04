„Neptūno“ nuotykiai – skrido žaisti į Salonikus, netikėtai nakvojo ir valgė Diuseldorfe

Komanda planavo iš Rygos skristi į Frankurtą, o iš ten į Salonikus. Tačiau dėl prastų oro sąlygų buvo nukreiptas į Diuseldorfą, tad teko nakčiai likti viešbutyje.
„Sudėtingiausia kelionė šiame sezone, parašė klubo atstovai „Neptūno“ feisbuko paskyroje. – Vakar komanda jau turėjo pasiekti Salonikus, tačiau pirmasis skrydis iš Rygos į Frankfurtą, dėl prastų oro sąlygų, buvo nukreiptas į Diuseldorfą, tad teko nakčiai likti viešbutyje. Šiuo metu komanda jau lėktuve, kuris skraidina į Graikiją“.
„Aišku, negalim tokių dalykų kontroliuoti: oro uostai užsidaro, nėra ką padaryti. Tikrai dėl to dabar nepradėsim galvoti, kad važiuojam tik sudalyvauti – sieksime pergalės,“ – ryžto nestokojo treneris G. Petrauskas.
Klaipėdiečiai Salonikuose pasirodė apie pietus ir iškart išvyko į viešbutį rengtis rungtynėms.
Salonikų „Aris“ ir Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkų kova, galinti sustiprinti arba užgesinti klaipėdiečių viltis dar pakovoti dėl bilieto į Europos taurės turnyro atkrintamąsias vyks šįvakar nuo 21 val.