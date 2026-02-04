SportasKrepšinis

„Ryto“ taikinys Čempionų lygos „Top 16“ mače – siekia palaužti grupės lyderį „Sarthe Basket“

2026 m. vasario 4 d. 20:15
Vilniaus „Ryto“ krepšininkai tęsia kelialapio medžioklę į FIBA Čempionų lygos atkrintamuosius mačus. Trečiadienį vilniečiai turnyro „Top 16“ etapo I grupėje kaunasi su lyderiu prancūzų Le Mano „Sarthe Basket“ klubu.
Tai pirmasis vilniečių šio etapo mačas, kurį jie žais išvykoje. Šu šiomis rungtynėmis baigsis pirmasis kovų etapas.
I grupėje Prancūzijos ekipa įveikė Stambulo „Galatasaray“ 90:83 ir susitvarkė su Holono „Hapoel“ 106:85.
Vilniečiai po dviejų turų turėjo vieną laimėjimą, įveikę „Hapoel“ 106:81, tačiau nusileidę turkų ekipai 85:89.
Siekiant prasibrauti į atkrintamuosius mačus, vilniečiams reikia įveikti prancūzus, nes iš grupės toliau tęs kovą du pirmieji klubai, o trečiąją ir ketvirtąją pozicijas užėmusios komandos pasirodymą užbaigs.
Vilniaus ekipa pirmame Čempionų lygos etape buvo pirma ir be papildomų mačų pateko į „Top 16“ akistatas. Tuo tarpu dabartinis lyderis Le Mano klubas vos ne vos išsikapanojo iš pirmojo etapo, H grupėje užėmęs paskutinę akimirką trečiąją poziciją ir papildomuose dvejuose mačuose įveikė turkų Mersino MSK 92:65 ir 113:83.
