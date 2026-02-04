A. Karnišovas nutarė „Bulls“ aukštaūgį N. Vučevičių išsiųsti į Bostoną

SportasKrepšinis

Artėjant NBA mainų „lango“ pabaigai – vasario 5-ąjai – savo žingsnį žengė Mato Buzelio atstovaujamas „Chicago Bulls“. Lietuvio Artūro Karnišovo vadovaujamas klubas išsiuntė Nikola Vučevičių į „Boston Celtics“, mainais gaudami Anfernee Simonsą. Abi komandos apsikeitė ir antrojo rato naujokų biržos šaukimais.
Kaip skelbia NBA žurnalistai, Bostonas šiuo žingsniu sutaupo net 20 mln. JAV dolerių prabangos mokesčių ir iškeitė 27 mln. dolerių kontraktą turintį žaidėją krepšininką, kurio sutartis yra 21 mln. dolerių.
N.Vučevičius Čikagoje žaidė jau šeštąjį sezoną. 35 metų 206 cm ūgio juodkalnietis šį sezoną per 31 minutę rinko 16,9 taško, 9 atkovotus kamuolius ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo.
Tuo tarpu A.Simonsas tik pernai paliko Portlando „Trail Blazers“ ir Bostone praleido vos pusę sezono. 26 metų 191 cm ūgio gynėjo skaičiai per 25 minutes siekė 14,2 taško (40 procentų tritaškių), 2,4 atkovoto kamuolio ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo.
