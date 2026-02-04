A. Karnišovas nutarė „Bulls“ aukštaūgį N. Vučevičių išsiųsti į Bostoną

Kaip skelbia NBA žurnalistai, Bostonas šiuo žingsniu sutaupo net 20 mln. JAV dolerių prabangos mokesčių ir iškeitė 27 mln. dolerių kontraktą turintį žaidėją krepšininką, kurio sutartis yra 21 mln. dolerių.
N.Vučevičius Čikagoje žaidė jau šeštąjį sezoną. 35 metų 206 cm ūgio juodkalnietis šį sezoną per 31 minutę rinko 16,9 taško, 9 atkovotus kamuolius ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo.
Tuo tarpu A.Simonsas tik pernai paliko Portlando „Trail Blazers“ ir Bostone praleido vos pusę sezono. 26 metų 191 cm ūgio gynėjo skaičiai per 25 minutes siekė 14,2 taško (40 procentų tritaškių), 2,4 atkovoto kamuolio ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo.
Nikola VučevičiusChicago BullsMatas Buzelis
