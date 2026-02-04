Eurolygos lietuviai: Ą. Tubelio smuikas, A. Butkevičiaus būgnai ir instrumentų netekęs D. Motiejūnas
2026 m. vasario 4 d. 08:29
Kauno „Žalgiris“ per Eurolygos 26-ojo turo rungtynes buvo kaip gerai sustyguotas orkestras. Jame pirmuoju smuiku griežė Ąžuolas Tubelis, retsykiais nugriaudėdavo trankūs Arno Butkevičiaus būgnai, pritariamuosius instrumentus išsitraukdavo Edgaras Ulanovas. Tuo tarpu Donatas Motiejūnas neteko instrumentų – jis pirmą kartą nuo atvykimo į Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą visas rungtynes praleido ant atsarginių suolo. Šiame ture žaidė tik vienas užsienio klubuose registruotas lietuvis – Vitorijos „Baskonia“ puolėjas Gytis Radzevičius.