Eurolygos lietuviai: Ą. Tubelio smuikas, A. Butkevičiaus būgnai ir instrumentų netekęs D. Motiejūnas

Eurolyga 2025
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Eurolygos lietuviai: Ą. Tubelio smuikas, A. Butkevičiaus būgnai ir instrumentų netekęs D. Motiejūnas

2026 m. vasario 4 d. 08:29
Lrytas Premium nariams
Kauno „Žalgiris“ per Eurolygos 26-ojo turo rungtynes buvo kaip gerai sustyguotas orkestras. Jame pirmuoju smuiku griežė Ąžuolas Tubelis, retsykiais nugriaudėdavo trankūs Arno Butkevičiaus būgnai, pritariamuosius instrumentus išsitraukdavo Edgaras Ulanovas. Tuo tarpu Donatas Motiejūnas neteko instrumentų – jis pirmą kartą nuo atvykimo į Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą visas rungtynes praleido ant atsarginių suolo. Šiame ture žaidė tik vienas užsienio klubuose registruotas lietuvis – Vitorijos „Baskonia“ puolėjas Gytis Radzevičius.
Daugiau nuotraukų (9)
Kauno ŽalgirisĄžuolas TubelisArnas Butkevičius
Rodyti daugiau žymių

