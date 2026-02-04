Geriausi 2025 metų Lietuvos krepšininkai – Jonas Valančiūnas ir Justė Jocytė

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kapitonas J. Valančiūnas geriausiu išrenkamas jau septintąjį kartą, o J. Jocytei tai antrasis toks apdovanojimas.
Geriausių Lietuvos metų krepšininkų ir krepšininkių rinkimai vyko jau 18-ąjį kartą, o krepšinio sirgaliai savo balsus galėjo atiduoti tam skirtose svetainėse musukrepsinis.lt ir emsi.lt.
Vyrų kategorijoje J. Valančiūnas surinko 22,4 % balsų, antrąją vietą su 17,4 % balsų užėmė Rokas Jokubaitis, o trečiąją vietą su 14,7 % balsų – Matas Buzelis.
Šį NBA sezoną J. Valančiūnas per 39 rungtynes vidutiniškai pelno po 9,2 taško, atkovoja po 5,3 atšokusio kamuolio ir atlieka po 1,3 rezultatyvaus perdavimo.
Moterų kategorijoje J. Jocytė laimėjo įtikinamai, surinkusi net 40,1 % balsų. Antroji, su 29,7 % balsų, liko Gerda Raulušaitytė, o trečiąją vietą, surinkusi 12,4 % balsų, užėmė Kamilė Nacickaitė–Van der Horst.
Žironos „Spar“ marškinėlius šį sezoną vilkinti J. Jocytė moterų Eurolygos turnyre vidutiniškai pelno po 12,7 taško, atlieka po 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir atkovoja po 3,1 atšokusio kamuolio.
2024 metais geriausiu metų krepšininku buvo pripažintas D. Sabonis, o geriausia krepšininke – G. Raulušaitytė.
Ankstesni geriausio metų krepšininko(-ės) rinkimų laureatai:
2008 – Ramūnas Šiškauskas (vyko bendri moterų ir vyrų rinkimai)
2009 – Gintarė Petronytė ir Linas Kleiza
2010 – Sandra Linkevičienė ir Linas Kleiza
2011 – Rima Valentienė ir Jonas Valančiūnas
2012 – Sandra Linkevičienė ir Jonas Valančiūnas
2013 – Lina Pikčiūtė ir Mantas Kalnietis
2014 – Gintarė Petronytė ir Jonas Valančiūnas
2015 – Gintarė Petronytė ir Jonas Mačiulis
2016 – Kamilė Nacickaitė ir Mindaugas Kuzminskas
2017 – Kamilė Nacickaitė ir Jonas Valančiūnas
2018 – Kamilė Nacickaitė ir Domantas Sabonis
2019 – Gintarė Petronytė ir Domantas Sabonis
2020 – Gintarė Petronytė ir Domantas Sabonis
2021 – Gintarė Petronytė ir Jonas Valančiūnas
2022 – Justė Jocytė ir Domantas Sabonis
2023 – Gintarė Petronytė ir Jonas Valančiūnas
2024 – Gerda Raulušaitytė ir Domantas Sabonis
2025 – Justė Jocytė ir Jonas Valančiūnas