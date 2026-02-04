J. Valančiūnas užfiksavo nedažną dvigubą dublį

Lietuvio atstovaujamas „Denver Nuggets“ (33/18) klubas išvykoje 121:124 (27:32, 23:37, 30:24, 41:31) neatsilaikė prieš „Detroit Pistons“ (33/18).
JV per 21 minutę surinko 11 taškų (4/4 dvit., 3/5 baud.), 11 atkovotų kamuolių ir 3 blokus.
Lietuvis pakartojo šio sezono blokuotų metimų rekordą ir trečią kartą surinko dvigubą dublį.
„Nuggets“ ir negelbėjo Jamalas Murray‘us, kuris pelnė 32 taškus (4/9 dvit., 4/8 trit., 12/13 baud.) ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Nugalėtojams Cade’as Cunninghamas pelnė 29 taškus (7/13 dvit., 2/6 trit., 9/11 baud.), atkovojo 2 kamuolius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
Abi komandos turi po 33 pergales ir 18 pralaimėjimų. „Nuggets“ su šiuo rezultatu užima 3-ąją vietą Vakaruose, o „Pistons“ to užtenka, kad pirmautų Rytuose.
„Pistons“: Cade'as Cunninghamas 29, Duncanas Robinsonas 20, Jalenas Durenas 19.
„Nuggets“: Jamalas Murray’us 32, Nikola Jokičius 24, Peytonas Watsonas 17.
