Jamesas Hardenas karjerą tęs Klivlande

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, jog mainais Los Andželo komanda sulaukė Dariuso Garlando ir antrojo rato „Cleveland Cavaliers“ šaukimo.
J.Hardenui tai bus jau 6-oji komanda NBA karjeroje. Gynėjas anksčiau yra rungtyniavęs „Oklahoma City Thunder“, „Houston Rockets“, „Brooklyn Nets“ ir „Philadelphia 76ers“.
Šį sezoną 2017/2018 metų sezono NBA MVP pripažintas krepšininkas šį sezoną fiksuoja 25,4 taško, 4,8 sugriebto kamuolio ir 8,1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
D.Garlandas visą karjerą praleido „Cavaliers“ komandoje.
Šį sezoną gynėjas fiksuoja 18 taškų, 2,5 sučiupto kamuolio ir 6,9 rezultatyvaus perdavimo.
Klivlando komanda su 30 laimėjimų užima 4-ąją vietą Rytuose, o „Clippers“ laimėję 23 susitikimus Vakarų konferencijoje žygiuoja 9-oje pozicijoje.
Los Angeles ClippersCleveland CavaliersJamesas Hardenas
Rodyti daugiau žymių