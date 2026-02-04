K. Jakučionis sugėrė pralaimėjimą namuose

Lietuvis per 16 minučių pelnė 5 taškus (0/1 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Heat“ ekipoje rezultatyviausiai žaidė Jaime Jaquezas, kuri surinko 21 tašką (8/14 dvit., 1/3 trit., 2/3 baud.), 8 sugriebtus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus.
Nugalėtojų komandoje nesustabdomas buvo Jalenas Johnsonas, kuris pelnė 29 taškus (9/13 dvit., 3/7 trit., 2/4 baud.), sučiupo 11 kamuolių, išdalijo 11 rezultatyvių perdavimų.
Majamio komanda su 27 laimėjimais Rytų konferencijoje užima 7-ąją vietą, o „Hawks“ su 25 pergalėmis užima 9-ąją poziciją.
„Heat“: Jaime Jaquezas 21, Simone Fontecchio 18 ir Pelle Larssonas po 18.
„Hawks“: Jalenas Johnsonas 29, C.J. McCollumas 26, Nickeilas Alexanderis-Walkeris 19.
Kasparas JakučionisMiami HeatAtlanta Hawks
Rodyti daugiau žymių