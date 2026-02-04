Karas dėl Domanto Sabonio mainų – „Kings“ ir „Raptors“ įsivėlė į norų liūną

Pradžioje kalbėta, kad „Raptors“ nori į mainus įtraukti savo vidurio puolėją Jakobą Poeltlą. Tačiau „Kings“ šio iš Austrijos kilusio žaidėjo savo gretose matyti nenori dėl didžiulio jo kontrakto ir sutarties iki 2030 metų.
Kasmet 30-metis austras turi gauti po nemažesnį kaip 20 mln. JAV dolerių atlygį.
Dėl šios priežasties „Kings“ bando ieškoti trečiosios komandos, kuris sutiktų priglausti J. Poeltlo kontraktą.
Maža to: D. Sabonio kelionė į Torontą taip pat pareikalaus dar dviejų krepšininkų – RJ Barretto arba Immanuelio Quickley įtraukimo į sandorį.
Tai yra susiję su mainuose dalyvausiančių žaidėjų atlyginimų bendros sumos – ji privalo būti panaši.
Kaip dabar aiškėja, be krepšininkų klubai nesutaria dėl papildomų mainų detalių – „Kings“ nori gauti ateities pirmojo rato šaukimą, o „Raptors“ siūlo tik antrojo rato savo šaukimą.
Kaip paskelbė NBA apžvalgininkas Chrisas Baynesas, ekipos niekaip nesutaria ir dėl šių detalių, tad mainai gali žlugti.
„Kalbos tęsiasi daugiau kaip mėnesis, bet vis dar matau potencialą, jog mainai vis dėlto įvyks. Tenka girdėti, jog „Raptors“ nori į mainus įtraukti antrojo rato šaukimus, o „Kings“ reikalauja būtinai pirmojo rato šaukimo. Pasak šaltinių, jei į mainus nebus įtrauktas pirmojo rato šaukimas – mainų greičiausiai nebus“, – skelbia apžvalgininkas.
Savo laiku Toronto ekipoje daugiau kaip 6 metus žaidė Jonas Valančiūnas.
29 metų D.Sabonis „Kings“ gretose žaidžia nuo 2022 metų, kai atvyko iš „Indiana Pacers“ klubo.
Kol kas D.Saboniui šis sezonas klostosi lyg košmaras – su traumų problemomis kovojantis lietuvis jau praleido beveik 30 mačų.
Maža to, užsienio žiniasklaidoje vis garsiau kalbėta apie artėjančius mainus, kurie yra tam tikra psichologinė problema krepšininkui.
Lietuvis per vidutiniškai 30 minučių pelno po 15,4 taško, atsikovoja po 11,2 kamuolio ir atlieka 4,2 rezultatyvaus perdavimo.
Žvelgiant į rezultatyvumą, tai yra prasčiausias krepšininko sezonas nuo 2018–2019 metų.
NBA mainų langas užsidarys vasario 5 dieną 22 valandą Lietuvos laiku.
