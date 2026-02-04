Kasdien to nepamatysi: G. Bartzokas šoko į tribūnas aiškintis santykių su sirgaliumi

„Olympiakos“ antradienį išvykos Eurolygos rungtynėse po pratęsimo 98:108 nusileido „Dubai Basketball“ komandai.
Pasibaigus mačui įvyko nemalonus incidentas. Einant link rūbinės G.Bartzokas įsivėlė į žodinį konfliktą su vienu iš sirgalių.
Įpykęs 60-metis įšoko į tribūną kur tęsė pykčius su sirgaliumi.
Su „Olympiakos“ spalvų šaliku buvusį aistruolį tvardė būrys vietinių žiūrovų, o prie G.Bartzoko prišoko vienas iš komandos darbuotojų.
„Olympiakos“ ekipai tai buvo pirmoji nesėkmė Eurolygoje po 5 pergalių paeiliui.
Pirėjo klubas turėdamas rungtynes atsargoje turi 16 pergalių ir užima 2-ąją vietą.
Georgios BartzokasPirėjo OlympiakosDubai Basketball
