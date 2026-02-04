Kasdien to nepamatysi: G. Bartzokas šoko į tribūnas aiškintis santykių su sirgaliumi

Eurolyga 2025
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Kasdien to nepamatysi: G. Bartzokas šoko į tribūnas aiškintis santykių su sirgaliumi

2026 m. vasario 4 d. 11:58
Lrytas.lt
Dubajuje žiūrovai išvydo neįprastą vaizdą „Coca-Cola“ arenoje. Pirėjo „Olympiakos“ strategas Georgios Bartzokas šoko į tribūnas aiškintis santykių su vienu iš sirgalių.
Daugiau nuotraukų (8)
„Olympiakos“ antradienį išvykos Eurolygos rungtynėse po pratęsimo 98:108 nusileido „Dubai Basketball“ komandai.
Pasibaigus mačui įvyko nemalonus incidentas. Einant link rūbinės G.Bartzokas įsivėlė į žodinį konfliktą su vienu iš sirgalių.
Įpykęs 60-metis įšoko į tribūną kur tęsė pykčius su sirgaliumi.
Su „Olympiakos“ spalvų šaliku buvusį aistruolį tvardė būrys vietinių žiūrovų, o prie G.Bartzoko prišoko vienas iš komandos darbuotojų.
„Olympiakos“ ekipai tai buvo pirmoji nesėkmė Eurolygoje po 5 pergalių paeiliui.
Pirėjo klubas turėdamas rungtynes atsargoje turi 16 pergalių ir užima 2-ąją vietą.
Georgios BartzokasPirėjo OlympiakosDubai Basketball
Rodyti daugiau žymių

