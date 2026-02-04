Naujoką pristatęs „Nevėžis“: „Mes tikrai nesudedame ginklų“

Aukštaūgis šį sezoną rungtyniavo Vengrijos aukščiausioje lygoje, kur atstovavo NKA Pécs komandai. Per vidutiniškai 21 minutę aikštelėje jis rinko 10,7 taško ir atkovodavo po 5,8 kamuolio.
„Ieškojome galimybės sustiprinti komandos priekinę liniją ir džiaugiamės, kad pavyko pasikviesti Kenny Pohto. Tai jaunas, ambicingas žaidėjas, kuris suteiks mums daugiau jėgos po krepšiais, padės gynyboje ir kovoje dėl atšokusių kamuolių.
Mes tikrai nesudedame ginklų – norime kilti aukščiau turnyrinėje lentelėje, nes dabartinė pozicija mūsų netenkina. Kviečiu visus Kėdainių sirgalius jau artimiausiose rungtynėse susipažinti su naujuoju komandos nariu“, – sakė komandos direktorius Linas Vaigauskas.
Komandos naujokas vilkės 11 numeriu pažymėtus Kėdainių „Nevėžio–Paskolų klubo“ marškinėlius.