Protesto priežastį atskleidęs Š. Jasikevičius su „Fenerbahce“ būtų pasiruošęs žaisti net Australijoje

Eurolyga 2025
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Protesto priežastį atskleidęs Š. Jasikevičius su „Fenerbahce“ būtų pasiruošęs žaisti net Australijoje

2026 m. vasario 4 d. 12:38
Lrytas.lt
Eurolygos čempionas Šarūnas Jasikevičius paaiškino, kodėl antradienio rungtynėse rašė protestą ir sureagavo į galimą Stambulo „Fenerbahce“ sutarties pratęsimą su Eurolygos turnyru.
Daugiau nuotraukų (10)
Antradienį lietuvio treniruojama „Fenerbahce“ išvykoje 82:78 palaužė „Barcelona“ ekipą.
Rungtynės išsiskyrė ir Šaro momentu, kuomet šis ketvirtajame kėlinyje rašė protestą.
Likus žaisti 3 minutes „Fenerbahce“ pirmavo 78:73, o teisėjai skyrė pražangą Janui Vesely prieš Š.Jasikevičiaus auklėtinį Taleną Hortoną-Tuckerį.
„Barcelona“ strategas Xavi Pascualis paprašė teisėjų peržiūrėti epizodą, kaip buvo nurodoma „ar žaidėjas buvo gynybiniame puslankyje“.
Po peržiūros teisėjai pakeitė savo sprendimą ir pražangą skyrė „Fenerbahce“ krepšininkui. Situacija nepatenkintas lietuvis užpildė protestą, o po mačo Š.Jasikevičius paaiškino, kodėl ėmėsi tokio veiksmo.
„Jie man pasakė, kad gali pakeisti sprendimą. Manau, kad jie negalėjo jo pakeisti“, – savo poziciją paaiškino „Fenerbahce“ treneris.
Neseniai Š.Jasikevičius pratęsė kontraktą su Turkijos klubu. Žiniasklaidoje buvo spekuliuojama, ar šis sprendimas susijęs su galimu „Fenerbahce“ išėjimu iš Eurolygos.
Spaudos konferencijoje Šaras buvo paklaustas, ar Eurolygos čempionai liks šiame turnyre.
„Tai ne mano sritis. Tiesą sakant, aš net neklausiu apie tai. Savo viršininko klausiu tik apie krepšinio reikalus. Manęs tai nedomina. Dirbsiu ten, kur man lieps. Ką tik pratęsiau sutartį. Jei jie pasakys, kad žaisime Australijoje, ten ir eisiu. Tai ne mano reikalas“, – teigė Š.Jasikevičius.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceBarcelona
Rodyti daugiau žymių

