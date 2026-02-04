Protesto priežastį atskleidęs Š. Jasikevičius su „Fenerbahce“ būtų pasiruošęs žaisti net Australijoje

Antradienį lietuvio treniruojama „Fenerbahce“ išvykoje 82:78 palaužė „Barcelona“ ekipą.
Rungtynės išsiskyrė ir Šaro momentu, kuomet šis ketvirtajame kėlinyje rašė protestą.
Likus žaisti 3 minutes „Fenerbahce“ pirmavo 78:73, o teisėjai skyrė pražangą Janui Vesely prieš Š.Jasikevičiaus auklėtinį Taleną Hortoną-Tuckerį.
„Barcelona“ strategas Xavi Pascualis paprašė teisėjų peržiūrėti epizodą, kaip buvo nurodoma „ar žaidėjas buvo gynybiniame puslankyje“.
Po peržiūros teisėjai pakeitė savo sprendimą ir pražangą skyrė „Fenerbahce“ krepšininkui. Situacija nepatenkintas lietuvis užpildė protestą, o po mačo Š.Jasikevičius paaiškino, kodėl ėmėsi tokio veiksmo.
„Jie man pasakė, kad gali pakeisti sprendimą. Manau, kad jie negalėjo jo pakeisti“, – savo poziciją paaiškino „Fenerbahce“ treneris.
Neseniai Š.Jasikevičius pratęsė kontraktą su Turkijos klubu. Žiniasklaidoje buvo spekuliuojama, ar šis sprendimas susijęs su galimu „Fenerbahce“ išėjimu iš Eurolygos.
Spaudos konferencijoje Šaras buvo paklaustas, ar Eurolygos čempionai liks šiame turnyre.
„Tai ne mano sritis. Tiesą sakant, aš net neklausiu apie tai. Savo viršininko klausiu tik apie krepšinio reikalus. Manęs tai nedomina. Dirbsiu ten, kur man lieps. Ką tik pratęsiau sutartį. Jei jie pasakys, kad žaisime Australijoje, ten ir eisiu. Tai ne mano reikalas“, – teigė Š.Jasikevičius.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceBarcelona
Rodyti daugiau žymių