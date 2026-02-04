Stendą Kauno arenoje apspardęs V. Spanoulis „nevilties“ pyktį liejo ir spaudos konferencijoje

Ypač komandos žaidimu buvo nepatenkintas ekipos strategas Vasilis Spanoulis, kuris dar prieš dvikovą su kauniečiais patvirtino gandus, jog jo ekipoje nėra viskas gerai tiek mikroklimato prasme, tiek ir finansiniu aspektu.
Kaip pranešė „BeBasket“ žurnalistas Gabrielis Pantel-Jouve, Monako kunigaikštystės ekipoje vėluoja atlyginimai, o dalis žaidėjų netgi norėjo organizuoti streiką.
Žurnalisto teigimu, sausio mėnesio viduryje dalis žaidėjų dar nebuvo gavę atlyginimų už lapkričio mėnesį ir prieš vienerias iš Prancūzijos lygos rungtynių ketino organizuoti streiką.
Vis dėlto klubas surado finansinių išteklių pasinaudodamas organizacijai nepriklausančiomis banko sąskaitomis ir algas sumokėjo.
Nepaisant to, keturi daugiausia uždirbantys ekipos žaidėjai, tarp kurių yra ir dvi didžiausios ekipos žvaigždės Mike'as Jamesas ir Nikola Mirotičius, dalies atlyginimo už lapkričio mėnesį yra negavę.
„Monaco“ klubui šį sezoną Eurolyga jau skyrė 300 tūkst. eurų baudą už laiku nesumokėtas sumas žaidėjams ir jų agentams.
Situaciją sunkina tai, kad „Monaco“ prezidentui Aleksejui Fedoričevui, turinčiam Rusijos ir Vengrijos pilietybes, yra pritaikytos sankcijos Ukrainoje, kur buvo vystomi jo didžiausi verslai ir visi esantys pinigai yra užšaldyti.
Visa tai paveikė ir „Monaco“ ekipos psichologiją.
Rungtynių metu Kaune per pertaukėlę vienas kitam priekaištus žėrė ir garsiai santykius aiškinosi Matthew Strazelis ir Danielis Theisas.
Ir pats „Monaco“ strategas V.Spanoulis nelaikė savęs rankose. Per momentą, kai jo ekipos žaidėjas Nemanja Nedovičius pabėgęs nuo kauniečių neįkrovė kamuolio į krepšį esant rezultatui 22:40, išvarė graiką iš proto – nesuprasdamas, kaip taip galima, šis įširdęs koja spyrė į reklaminį stendą.
Piktas ir nekalbus V.Spanoulis buvo ir spaudos konferencijoje, kurioje tik konstatavo „Žalgirio“ pergalę ir paaiškino, kad ne viskas gerai.
„Sveikinimai „Žalgiriui“. Blogai, bet aikštėje šiandien buvo tik viena komanda – tai, deja, buvo „Žalgiris“. Aš nenorėčiau kalbėti apie krepšinį, nes yra ir kitų dalykų, kuriuos turime išspręsti“, – po rungtynių iš nevilties trumpai rėžė Graikijos specialistas.
Pabandžius sužinoti jo nuomonę apie „Žalgirio“ ekipą, o ne „Monaco“, apie kurį jis nenorėjo kalbėti, V.Spanoulis ramiai, tačiau irzliai atsakė: „Aš juk pasakiau – sveikinu „Žalgirį“.
Visa „Monaco“ ekipos trenerio spaudos konferencija vyko vos daugiau kaip minutę.
