Stogdengis Matas Buzelis – lietuvis blokais maitino „Bucks“ krepšininkus

36 minutes rungtyniavęs M.Buzelis pelnė 22 taškus (3/6 dvit., 5/10 trit., 1/3 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir blokavo net 5 metimus.
Matas iki šiol buvo atlikęs daugiausiai 4 blokus rungtynėse.
Nugalėtojus į priekį vedė 3 kartus M.Buzelio blokuotas Kyle’as Kuzma. Puolėjas surinko 31 tašką (9/17 dvit., 3/5 trit., 4/7 baud.), atkovojo 10 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
„Bulls“ Rytų konferencijoje su 24 laimėjimais rikiuojasi 10-oje vietoje, o „Bucks“ laimėję 19 susitikimų užima 12-ąją poziciją.
„Bucks“: Kyle'as Kuzma 31, Ryanas Rollinsas 21, AJ Greenas 17.
„Bulls“: „Bulls“: Matas Buzelis 22, Coby White'as 21, Ayo Dosunmu ir Patrickas Williamsas po 17.
Mantas BuzelisChicago BullsMilwaukee Bucks
Rodyti daugiau žymių