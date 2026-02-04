SportasKrepšinis

Stogdengis Matas Buzelis – lietuvis blokais maitino „Bucks“ krepšininkus

2026 m. vasario 4 d. 07:48
Lrytas.lt
Matas Buzelis NBA lygoje surengė nuostabų asmeninį pasirodymą Milvokyje ir gerino blokuotų metimų rekordą, tačiau nepaisant lietuvio pastangų, jo atstovaujamas „Chicago Bulls“ (24/27) 115:131 (24:39, 28:38, 37:28, 26:26) išvykoje suklupo prieš „Milwaukee Bucks“ (19/29).
Daugiau nuotraukų (1)
36 minutes rungtyniavęs M.Buzelis pelnė 22 taškus (3/6 dvit., 5/10 trit., 1/3 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir blokavo net 5 metimus.
Matas iki šiol buvo atlikęs daugiausiai 4 blokus rungtynėse.
Nugalėtojus į priekį vedė 3 kartus M.Buzelio blokuotas Kyle’as Kuzma. Puolėjas surinko 31 tašką (9/17 dvit., 3/5 trit., 4/7 baud.), atkovojo 10 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
„Bulls“ Rytų konferencijoje su 24 laimėjimais rikiuojasi 10-oje vietoje, o „Bucks“ laimėję 19 susitikimų užima 12-ąją poziciją.
„Bucks“: Kyle'as Kuzma 31, Ryanas Rollinsas 21, AJ Greenas 17.
„Bulls“: „Bulls“: Matas Buzelis 22, Coby White'as 21, Ayo Dosunmu ir Patrickas Williamsas po 17.
Mantas BuzelisChicago BullsMilwaukee Bucks
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.