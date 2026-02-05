„Clippers“ atsisveikino su I. Zubacu

ESPN žurnalsitas Shamsas Charania paskelbė, jog Los Andželo klubas į Indianą išsiuntė Ivicą Zubacą ir Kobe Browną, o mainais iš NBA vicečempionų sulaukė Bennedicto Mathurino, Isaiah Jacksono ir dviejų pirmojo NBA naujokų biržo rato šaukimų.
28-erių I.Zubacas šį sezoną fiksuoja 14,4 taško, 11 atkovotų kamuolių ir 2,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
23-ejų gynėjas B.Mathurinas renka po 17,8 taško, 5,4 sugriebto kamuolio ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo.
Kiek anksčiau „Clippers“ Jamesą Hardeną iškeitė į Darių Garlandą.