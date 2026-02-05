„Partizan“ namuose laiko „Panathinaikos“ egzaminą

Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Žiemos olimpiada
Švietimo kodas
Lietuvos mokytojas
Epsteino skandalas
Karas Ukrainoje
Žmonės, kurie šviečia
Darbo skelbimai
Eurolyga 2025
2026-02-03
18:00
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
93
Madrido „Real“
85
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
75
„Valencia“
61
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
48
„Monaco“
42
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
45
Atėnų „Panathinaikos“
33
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
43
Stambulo „Fenerbahce“
40
Rungtynių statistika
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
Sportas
Krepšinis
2026 m. vasario 5 d. 21:30
„Partizan“ namuose laiko „Panathinaikos“ egzaminą
2026 m. vasario 5 d. 21:30
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Belgrado „Partizan“ (8/18) ketvirtadienį namų Eurolygos rungtynėse priima Atėnų „Panathinaikos“ (16/10) klubą, kuriame žaidžia Marius Grigonis.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą sekite Lrytas portale.
Serbijos komanda su 8 laimėjimais užima 18-ąją vietą.
Graikijos ekipos krepšininkai laimėję 16 susitikimų rikiuojasi 5-oje pozicijoje.
Pirmąsias tarpusavio rungtynes „Panathinaikos“ laimėjo 91:69.
Belgrado Partizan
Atėnų Panathinaikos
Eurolyga