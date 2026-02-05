„Partizan“ namuose laiko „Panathinaikos“ egzaminą

Eurolyga 2025
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
93
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
„Valencia“
„Valencia“
61
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
48
„Monaco“
„Monaco“
42
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
45
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
33
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
43
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
40
Rungtynių statistika
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

„Partizan“ namuose laiko „Panathinaikos“ egzaminą

2026 m. vasario 5 d. 21:30
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Belgrado „Partizan“ (8/18) ketvirtadienį namų Eurolygos rungtynėse priima Atėnų „Panathinaikos“ (16/10) klubą, kuriame žaidžia Marius Grigonis.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą sekite Lrytas portale.
Serbijos komanda su 8 laimėjimais užima 18-ąją vietą.
Graikijos ekipos krepšininkai laimėję 16 susitikimų rikiuojasi 5-oje pozicijoje.
Pirmąsias tarpusavio rungtynes „Panathinaikos“ laimėjo 91:69.
Belgrado PartizanAtėnų PanathinaikosEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.