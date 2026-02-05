A. Karnišovas tęsia mainų maratoną – iškeistas svarbus gynėjas

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, jog lietuvis nusprendė iškeisti puikiai rungtyniaujantį gynėją Ayo Dosunmu ir puolėją Julianą Phillpisą į „Minnesota Timbewolves“ komandą, iš kurios gavo gynėją Robą Dillinghamą, puolėją Leonardą Millerį ir keturis antrojo rato šaukimus.
26-erių A. Dosunmu šį sezoną sužaidė 45 rungtynes, per kurias rinko po 15 taškų, 3 atkovotus kamuolius ir 3,6 rezultatyvaus perdavimo.
22-ejų A. Phillipsas sužaidęs 35 mačus fiksuoja 2,8 taško ir 1,3 atkovoto kamuolio vidurkius.
21-erių R. Dillinghamas renka po 3,5 taško, 1,2 atkovoto kamuolio ir 1,7 rezultatyvaus perdavimo.
22-ejų L. Milleris šį sezoną žaidė 19 mačų ir juose fiksuoja 2,3 taško ir atkovoto kamuolio vidurkius.
„Bulls“ yra bene labiausiai pasikeitusi komanda pastaruoju metu.
Iš pradžių Čikagos klubas Keviną Huerterį ir Dario Šaričių iškeitė į Jadeną Ivey ir Mike’ą Conley. Vėliau A. Karnišovas išsiuntė Nikola Vučevičių į „Boston Celtics“, mainais gaudami Anfernee Simonsą.
Galiausiai sekė ką tik mainais gauto M.Conley ir Coby White’o išmainymas į Ousmane’ą Diengą ir Colliną Sextoną.
Per visus šiuos mainus „Bulls“ gavo net 9 antrojo rato šaukimus.
Artūras Karnišovas Chicago Bulls Minnesota Timberwolves
